Не устанавливаются индикаторы и советники, нет папки "presets" в b.582 МТ4
Устанавливаю как и положено в папку Experts советники, в папку Indicators индикаторы, а обе эти папки находятся в папке MQL4.
Есть еще проблемка:
Из папки экспертов я удаляю всех советников, вместе с MACD Sample и Moving Average, перезагружаю терминал, а MACD Sample и Moving Average снова в навигаторе.
Вот фокус. А когда я удалял их из навигатора, то в папках терминала они оставались!
То же и с индикаторами!
Всё! Разобрался сам!
Папка, на которую смотрит окно навигатора находится по адресу:
C:\Users\ю\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\15A28F51E0E6F435ED29A36704F695BA
Если кидать туда индюки,совы и шаблоны, то всё ОК!
Где "ю" имя компа, а "15A28F51E0E6F435ED29A36704F695BA" версия метатрейдера.
Может кому, как мне, эта инфа и поможет!!!
В папке с терминалом они есть а в навигаторе нет!
Создать много разделов на винчестере C: - система D: - данные E: - еще что. Переустановка системы с форматированием системного диска сохранит данные на D, E...
Хорошо для системы иметь SSDПри установке терминала указать папку с коротким именем (например, Терм_01) на диске D: или E:
Если уже установлен терминал - просто скопировать его папку.
Заведите 3 или 4 копии: D:\Терм_01 D:\Терм_02 D:\Терм_03 D:\Терм_04 или D:\Синий_1 E:\Бочка_1 ....
Смените в этих папках значки Terminal.ico на другие - удобно различать терминалы:
Для файлов Terminal.exe создайте ярлыки на рабочем столе (или где удобнее). ПКМ (правой кнопкой мыши) по ярлыку, Свойства.
В строке Объект добавьте через пробел ключ /portable должно получиться E:\Бочка_1\terminal.exe /portable или вот на картинке:
При запуске с ярлыка терминал использует папку Е:\Бочка_1\
Может только у меня эта проблема.
Года 2 не пользовался МТ4. Взял новый комп с ОС W7.
Установил МТ4, по старой памяти, версия была 579. Не устанавливаются индикаторы и советники, нет папки "presets" в b.(579)582 МТ4.
В папке с терминалом они есть а в навигаторе нет!
И как быть с папкой "presets"? Её не было и в 579-м, нет и в 582-м.