Не устанавливаются индикаторы и советники, нет папки "presets" в b.582 МТ4

Может только у меня эта проблема.

Года 2 не пользовался МТ4. Взял новый комп с ОС W7.

Установил МТ4, по старой памяти, версия была 579. Не устанавливаются индикаторы и советники, нет папки "presets" в b.(579)582 МТ4.

В папке с терминалом они есть а в навигаторе нет!

И как быть с папкой "presets"? Её не было и в 579-м, нет и в 582-м.

Как именно вы устанавливаете эксперты и индикаторы? В новой версии терминала новое расположение папок, почитать подробнее тут и тут

 
"presets" можно и руками создать, это не сложно. А такжа все сеты можно хранить где угодно на компе.
 

Устанавливаю как и положено в папку Experts советники, в папку Indicators индикаторы, а обе эти папки находятся в папке MQL4.

Есть еще проблемка:

Из папки экспертов я удаляю всех советников, вместе с MACD Sample и Moving Average, перезагружаю терминал, а MACD Sample и Moving Average снова в навигаторе.

Вот фокус. А когда я удалял их из навигатора, то в папках терминала они оставались!

То же и с индикаторами!

 

Всё! Разобрался сам!

Папка, на которую смотрит окно навигатора находится по адресу:

C:\Users\ю\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\15A28F51E0E6F435ED29A36704F695BA

Если кидать туда индюки,совы и шаблоны, то всё ОК!

Где "ю" имя компа, а "15A28F51E0E6F435ED29A36704F695BA" версия метатрейдера.

Может кому, как мне, эта инфа и поможет!!!

 
Супер , Спасибо !
Создать много разделов на винчестере  C: - система  D: - данные  E: - еще что. Переустановка системы с форматированием системного диска сохранит данные на D, E...

   Хорошо для системы иметь SSD

При установке терминала указать папку с коротким именем (например, Терм_01) на диске D:  или E:
Если уже установлен терминал - просто скопировать его папку.
Заведите 3 или 4 копии: D:\Терм_01  D:\Терм_02  D:\Терм_03  D:\Терм_04  или D:\Синий_1   E:\Бочка_1 ....
Смените в этих папках значки Terminal.ico на другие - удобно различать терминалы:

          Для файлов Terminal.exe создайте ярлыки на рабочем столе (или где удобнее). ПКМ (правой кнопкой мыши) по ярлыку, Свойства.

В строке Объект добавьте через пробел ключ /portable   должно получиться E:\Бочка_1\terminal.exe /portable  или вот на картинке:

   При запуске с ярлыка терминал использует папку  Е:\Бочка_1\

