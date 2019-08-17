Неправильный баланс MQL5 в журнале терминала
В терминале вы видите чистый баланс - то есть ту сумму, которая вам доступна для оплаты сервисов. В данном случае в терминале показывает $30 свободных и $30 замороженных на предыдузей подписке.
Вы можете подписаться.
Обратите пожалуйста внимание на второй скрин в посте, баланс равен 0 , а в журнале 30 (третий скрин). Так было на момент написания поста, вчера...
Сейчас проверил, странным образом ситуация изменилась к лучшему, баланс отображается корректно, на скрине ниже...
В любом случае , вопрос снят, спасибо!
Скорее всего дело в обновлении данных.
Чтобы не было нагрузки на сервер, обновление проходит не моментально.
Например в мт4 - маркет обновляется раз в сутки.
Скорее всего нет, т.к. после пополнения баланс в MQL5 прошло больше времени, точно больше суток...
Кстати, в журнале теперь отображается 60(30), а не как предположил Rashid Umarov
выше постом о том , что отображается чистый баланс.
Интересно конечно, что это было...
Приветствую!
Создал тему , т.к. при создании обращения через контакты, выдает ошибку что доступно только три сообщения и советует авторизоваться, хотя я авторизован....
Суть проблемы отображена в названии темы.
Я подписан на сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/597267
Подписывался на него, с официального терминала EXNESS установленного на стороннем VPS - подписка прошла успешно прям из терминала, (сигнал работает и сделки копируются без проблем) на балансе было 30 дол.
После этого я решил подписаться на еще один сигнал в терминале другого брокера, ICMarkets, поставщик сигнала раздает именно с этого брокера - пополнил баланс MQL5 еще на 30 дол и баланс стал 60 из которых 30 естественно заморожено, но при вводе данных авторизации на сервис в опциях нового терминала, журнал терминала ICM показал что у меня баланс 30 из которых 30 заморожено, что естественно после первой подписки но не верно согласно балансу в MQL5.
Пробовал для проверки установить чистый терминал на локальный компьютер, ситуация повторилась, журнал пищет 30(30).
Что характерно, эта проблема появилась не только в терминале от ICM установленном для подписки на еще один сигнал, но и терминал от EXNESS перестал видеть правильный баланс, с которого я прежде без проблем подписался на сигнал приведенный в начале поста.
Такое ощущение , что баланс в MQL5 не подтвержден и является виртуальным :)
Уважаемая поддержка, проверьте пожалуйста этот момент и подскажите, как мне подписаться и избежать такой проблемы в будущем ?
Сталкивался ли кто из пользователей с подобным и как решился вопрос ?
Спасибо.