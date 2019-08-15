Какая структура у рынков, трендовая или флетовая? - страница 2

Олег avtomat:

Такая постановка вопроса указывает на отсутствие присутствия и присутствие отсутствия... Чего?  Не понимаешь?

Если про "шины с машиной" ты не проникся, то впору задать тебе вопрос на выбор таким образом:  

1. машина большая?
2. машина маленькая?
3. машина другая?

Так понятней?

Пример с машинами легко классифицируется и по внешним признакам можно уже сортировать. Тут все подчиняется логике. Если температура ниже.... градусов, то очевидно будет зимняя резина в x% случаях. Если машина большая, то резина может быть и всесезонная. Тут все классифицируется и очень легко. На рынке то как классифицировать в таком случае?

ну и аналогия с размерами совсем не подходит. По тому что математика говорит, что на случайном блуждании заработать нельзя. А случайный он какой трендовый или флетовый?

 
Maxim Romanov:

в этом есть смысл. Но вот такая ситуация, имеем мы самый большой тайм фрейм, каким он будет? Пусть самый большой тайм фрейм будет включать в себя всю историю по инструменту. Вот на всей истории инструмент будет флетовым или трендовым? или каким-то еще?

Исходя из глобального состояния уже можно и внутренние структуры оценивать.

От переходов на другие ТФ, текущие флеты и тренды не перестают существовать. Просто некоторые легче рассмотреть на большом ТФ, а флеты, тренды поменьше, на малых ТФ.

 
Можно встречный вопрос? каких матрешек больше в матрешке, больших или малых?

 
Vladimir Kononenko:

Можно встречный вопрос? каких матрешек больше в матрешке, больших или малых?

Если взять четное число матрешек, вычислить их средний размер и размер каждой матрешки будет увеличиваться линейно, то больших и маленьких матрешек будет поровну. Большие это те, которые больше среднего размера, маленькие, те что меньше. Если же размер будет увеличиваться в степени, то маленьких матрешек будет больше. Это решение придумано за 5 секунд, думаю можно довести классификацию матрешек до совершенства, но на этом не заработаешь)
Maxim Romanov:

Пример с машинами легко классифицируется и по внешним признакам можно уже сортировать. Тут все подчиняется логике. Если температура ниже.... градусов, то очевидно будет зимняя резина в x% случаях. Если машина большая, то резина может быть и всесезонная. Тут все классифицируется и очень легко. На рынке то как классифицировать в таком случае?

ну и аналогия с размерами совсем не подходит. По тому что математика говорит, что на случайном блуждании заработать нельзя. А случайный он какой трендовый или флетовый?

значит, ты всё же не понял...

а на случайном блуждании заработать можно, и математика это не опровергает. И алгоритмически это подтверждается.

 
Олег avtomat:

значит, ты всё же не понял...

откровения от демо-гуру
 
Maxim Romanov:
  • Forex - трендовый
  • Forex - флетовый
  • Forex - другой (напишу в комментариях)
  • Фондовый - трендовый
  • Фондовый - флетовый
  • Фондовый - другой (напишу в комментариях)
  • Сырьевой - трендовый
  • Сырьевой - флетовый
  • Сырьевой - другой (напишу в комментариях)

А зачем так категорически ставить вопрос.

Рынок (и FX и фондовый) 60% времениflat; 40% времениtrend.

123
