Какая структура у рынков, трендовая или флетовая? - страница 2
Такая постановка вопроса указывает на отсутствие присутствия и присутствие отсутствия... Чего? Не понимаешь?
Если про "шины с машиной" ты не проникся, то впору задать тебе вопрос на выбор таким образом:
1. машина большая?
2. машина маленькая?
3. машина другая?
Так понятней?
Пример с машинами легко классифицируется и по внешним признакам можно уже сортировать. Тут все подчиняется логике. Если температура ниже.... градусов, то очевидно будет зимняя резина в x% случаях. Если машина большая, то резина может быть и всесезонная. Тут все классифицируется и очень легко. На рынке то как классифицировать в таком случае?
в этом есть смысл. Но вот такая ситуация, имеем мы самый большой тайм фрейм, каким он будет? Пусть самый большой тайм фрейм будет включать в себя всю историю по инструменту. Вот на всей истории инструмент будет флетовым или трендовым? или каким-то еще?
Исходя из глобального состояния уже можно и внутренние структуры оценивать.
От переходов на другие ТФ, текущие флеты и тренды не перестают существовать. Просто некоторые легче рассмотреть на большом ТФ, а флеты, тренды поменьше, на малых ТФ.
Можно встречный вопрос? каких матрешек больше в матрешке, больших или малых?
значит, ты всё же не понял...
а на случайном блуждании заработать можно, и математика это не опровергает. И алгоритмически это подтверждается.
значит, ты всё же не понял...
А зачем так категорически ставить вопрос.
Рынок (и FX и фондовый) 60% времени–flat; 40% времени–trend.
откровения от демо-гуру
пустобрех ты... Где ты нашёл, что математика утверждает о невозможности зарабатывания на процессе СБ? Приведи доказательство. Такого доказательства нет. Как нет и обратного доказательства.
У тебя нет ни знаний, ни понимания.
Тебе лишь бы языком ляпать. Ляпнул -- и доволен собой, вот мол, какой я умный!
тупизна...
Какие-то у тебя нездоровые наклонности проявляются всё больше и больше. Видать, на тебе сказывается гейропейская пропаганда... Будь осторожен, ведь назад пути нет.