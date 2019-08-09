Не работает оплата в маркете
Только - на свой страх и риск, так как форумные деньги (если сделали сюда депозит для покупки чего-то или подписки) - вывести обратно не удастся (придется уже или покупать, или подписываться).
Попробуйте сделать сначала депозит на свой форумный аккаунт, и потом уже - с него оплатить в Маркете.
При переводе средств произошла непредвиденная ошибка.
При переводе на MQL5 аккаунт?
Тогда - в сервис деск.
Просто я знаю по постам в англ части - много регулярных постов о том, что не могут подписаться на VPS или сигналы напрямую, а когда средства сначала
переводятся на MQL5 аккаунт и потом платится с него - проблем не было.
Ок, оставил заявку.
Да, попробовал просто на счет положить - тоже самое вылетает.
пс. а я думаю - почему это покупки (в последние пару недель) "как отрубило".
две недели уже...
таки да, постоянный клиент из Пакистана, уже не может пополнить свой аккаунт из банка.
1
Это наверное у него с банком что-то.
Потому что в англ части форума уже много дней нет вопросов по оплате (а так бы было много постов типа "не могу подписаться ..").
В сервис деске проверят.
Ошибка не массовая. Продажи идут.
Но вчера тоже один с Турции написал на почту, мол не может оплатить.
человек уже ходил на той неделе в свой банк. (у него там немаленькая сумма)
а про англ часть - по моему опыту, многие просто уходят - не получилось, значит так и будет.
Ну или же и вовсе не зарегистрированы на сайте.
Пробовал разные карточки российских банков.
Рамочка с номером карты светится красным и кнопка оплаты не работает.
Пробовал через яндекс - Открывается окно где написано - Ошибка платежа.
У всех так?