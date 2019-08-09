Не работает оплата в маркете - страница 2
человек уже ходил на той неделе в свой банк. (у него там немаленькая сумма)
а про англ часть - по моему опыту, многие просто уходят - не получилось, значит так и будет.(я про продукты)
Ну или же и вовсе не зарегистрированы на сайте.
В англ части больше паники обычно.
Поэтому, если бы там была сильная проблема, то там бы уже кучу тем было бы........
Оплата не проходит не только на этом сайте. Мастеркард например частенько начал глючить и при оплате в инете.
Может быть связано с этим....
Пайпал не проходит тоже. Виза привязана. Проходило нормально месяц назад, теперь пишет ошибка
Пайпал не проходит тоже. Виза привязана. Проходило нормально месяц назад, теперь пишет ошибка
у меня PayPal на другом емайле.
и пишет так:
Email в платежной системе PayPalV2 должен совпадать с email в вашем Профиле на mql5.com.
а что у Вас в подробностях ошибки?
\
через карту VISA пишет:
Через Epayments пишет:
Код введен неверно
хотя несколько раз проверил.
В СервисДеск писали?
Проблема кажется серьезная!
У меня пишет " При переводе средств произошла непредвиденная ошибка.... обратитесь в сервисдеск"
Да, в сервисдеск писал, пока нет ответа.
Проблема кажется серьезная!
Может MQL5 больше не хочет принимать платежи, и хочет сделать всё бесплатным, как при советах.
Может MQL5 больше не хочет принимать платежи, и хочет сделать всё бесплатным, как при советах.
Нет.
Говорили, что переводят маркет на другой счет. Может поэтому...
Оплата заработала