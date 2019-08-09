Не работает оплата в маркете - страница 2

Новый комментарий
 
Taras Slobodyanik:

человек уже ходил на той неделе в свой банк. (у него там немаленькая сумма)

а про англ часть - по моему опыту, многие просто уходят - не получилось, значит так и будет.
Ну или же и вовсе не зарегистрированы на сайте.

(я про продукты)

В англ части больше паники обычно.

Поэтому, если бы там была сильная проблема, то там бы уже кучу тем было бы........


Оплата не проходит не только на этом сайте.  Мастеркард например частенько начал глючить и при оплате в инете. 

Может быть связано с этим....

 
Vladislav Andruschenko:

В англ части больше паники обычно.

Поэтому, если бы там была сильная проблема, то там бы уже кучу тем было бы........


Оплата не проходит не только на этом сайте.  Мастеркард например частенько начал глючить и при оплате в инете. 

Может быть связано с этим....

Пайпал не проходит тоже. Виза привязана. Проходило нормально месяц назад, теперь пишет ошибка

 
Ivan Butko:

Пайпал не проходит тоже. Виза привязана. Проходило нормально месяц назад, теперь пишет ошибка


у меня PayPal на другом емайле. 

и пишет так:

Email в платежной системе PayPalV2 должен совпадать с email в вашем Профиле на mql5.com.


а что у Вас в подробностях ошибки? 

\



через карту VISA пишет:


Через Epayments пишет:

Код введен неверно


хотя несколько раз проверил. 

 

В СервисДеск писали? 

Проблема кажется серьезная!

 
Vladislav Andruschenko:


у меня PayPal на другом емайле. 

и пишет так:

Email в платежной системе PayPalV2 должен совпадать с email в вашем Профиле на mql5.com.


а что у Вас в подробностях ошибки? 

\



через карту VISA пишет:


Через Epayments пишет:

Код введен неверно


хотя несколько раз проверил. 

У меня пишет " При переводе средств произошла непредвиденная ошибка.... обратитесь в сервисдеск"

Да, в сервисдеск писал, пока нет ответа.

 
Vladislav Andruschenko:

Проблема кажется серьезная!

Может MQL5 больше не хочет принимать платежи, и хочет сделать всё бесплатным, как при советах. 

 
Ivan Butko:

Может MQL5 больше не хочет принимать платежи, и хочет сделать всё бесплатным, как при советах. 


Нет.

Говорили, что переводят маркет на другой счет. Может поэтому...

 
Оплата заработала
 
Ivan Butko:
Оплата заработала
Нет .Не могу купить советника номер крты выделяет красной рамкой. Пробовал несколько карт. Ситуация та же. Подскажите что не так...
12
Новый комментарий