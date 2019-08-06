Для чего нужно Codebase?

[Удален]  
 Здравствуйте! Для чего нужно изучать язык mq5? Чтобы потом писать сливающих роботов и публиковать их в Маркете и Кодобазе? Ведь ни там, ни там, нет ни одного зарабатывающего. 
 
Dasha Dasha:
Владимир, тебе еще непонятно, почему забанили твоего Спрута ?

 
Володя сменил пол. Называй ее Даша.

 
Dasha Dasha:
Даша, зачем ты так грубо в личке пишешь?

Это не красит девочку!

 
Dasha Dasha:
Стабильно зарабатывающих роботов, которые зарабатывают не сливая несколько лет, в Codebase, наверное, действительно нет. Может, таких роботов вообще не существует. Это у меня такая гипотеза. Я скептик автоматической торговли. 
Но на MQL4(5) можно писать и индикаторы, и скрипты. А с помощью индикаторов и скриптов уже зарабатывать в ручном режиме можно. Это сложно, но всё-таки возможно. Поэтому не стоит выплёскивать ребёнка вместе с водой.

 
Dasha Dasha:
В кодобазе хватает идей, чтобы создать несливающего робота. Когда вы это поймете, то почти любая стратегия будет для вас несливающей (это как минимум). Для заработка нужен опыт. "Скачать баблокос" - об этой кнопке все мечтают. 

 
Dasha Dasha:
зачем вы ходите в школу или ходили?... 
кодобаза помогает освоить на основе примеров языки.

 
Dasha Dasha:
В англ части форума сегодня создали короткую ветку, в которой топик стартер просил дать ему прибыльный (хороший) советник.
Отправляли в КодаБазу, давали ссылку на Маркет, а он пояснил, что не занимается разными глупостями (поиском, покупкой), а ему надо (мы все ему должны) просто скинуть советника (хорошего).

Вот один из ответов тому товарищу (если это не относится и к вам, то извиняюсь) - машинный перевод с англ:

Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий

Советник

Сергей Голубев , 2019.07.31 12:26

Пожалуйста, не распространяйте свой личный риск на всех нас.
Потому что выбор хорошего прибыльного советника - это риск. И это ваш личный риск (потому что именно ваши личные деньги будут использованы в торговле).

-----------

Риск = деньги.
В случае вашего риска - ваши деньги (не наши деньги).
Но есть люди, которые предпочитают распределять свои собственные риски (риски выбора брокера, риски выбора сигнала, риск найти или не найти прибыльный советник и т. д.) на всех людей, а прибыль оставлять для себя (а убытки/риски распределить на всех нас).
Я надеюсь - вы не один из тех людей.

 
Редко захожу и вижу, что пропустил трагедию! Или интригу )) А все предельно просто.

1

 
Alexey Volchanskiy:

Редко захожу и вижу, что пропустил трагедию! Или интригу ))

Щяс раскажу. Блин, тебе даже в личку не написать.

 
Evgeny Belyaev:

Щяс раскажу. Блин, тебе даже в личку не написать.

Да уж вижу, что написал в обсуждение бесплатного продукта. А почему не написать в личку, тебя-то я точно не банил. Мне вчера новенький отсюда писал за советом. Может, временный глюк ЛС?

