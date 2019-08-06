Для чего нужно Codebase?
Здравствуйте! Для чего нужно изучать язык mq5? Чтобы потом писать сливающих роботов и публиковать их в Маркете и Кодобазе? Ведь ни там, ни там, нет ни одного зарабатывающего.
Владимир, тебе еще непонятно, почему забанили твоего Спрута ?
Володя сменил пол. Называй ее Даша.
Даша, зачем ты так грубо в личке пишешь?
Это не красит девочку!
Стабильно зарабатывающих роботов, которые зарабатывают не сливая несколько лет, в Codebase, наверное, действительно нет. Может, таких роботов
вообще не существует. Это у меня такая гипотеза. Я скептик автоматической торговли.
Но на MQL4(5) можно писать и индикаторы, и скрипты. А с помощью индикаторов и скриптов уже зарабатывать в ручном режиме можно. Это сложно, но всё-таки возможно. Поэтому не стоит выплёскивать ребёнка вместе с водой.
В кодобазе хватает идей, чтобы создать несливающего робота. Когда вы это поймете, то почти любая стратегия будет для вас несливающей (это как минимум). Для заработка нужен опыт. "Скачать баблокос" - об этой кнопке все мечтают.
В англ части форума сегодня создали короткую ветку, в которой топик стартер просил дать ему прибыльный (хороший) советник.
Отправляли в КодаБазу, давали ссылку на Маркет, а он пояснил, что не занимается разными глупостями (поиском, покупкой), а ему надо (мы все ему должны) просто скинуть советника (хорошего).
Вот один из ответов тому товарищу (если это не относится и к вам, то извиняюсь) - машинный перевод с англ:
Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий
Сергей Голубев , 2019.07.31 12:26
Пожалуйста, не распространяйте свой личный риск на всех нас.
Потому что выбор хорошего прибыльного советника - это риск. И это ваш личный риск (потому что именно ваши личные деньги будут использованы в торговле).
-----------
Риск = деньги.
В случае вашего риска - ваши деньги (не наши деньги).
Но есть люди, которые предпочитают распределять свои собственные риски (риски выбора брокера, риски выбора сигнала, риск найти или не найти прибыльный советник и т. д.) на всех людей, а прибыль оставлять для себя (а убытки/риски распределить на всех нас).
Я надеюсь - вы не один из тех людей.
Редко захожу и вижу, что пропустил трагедию! Или интригу ))
Щяс раскажу. Блин, тебе даже в личку не написать.
Да уж вижу, что написал в обсуждение бесплатного продукта. А почему не написать в личку, тебя-то я точно не банил. Мне вчера новенький отсюда писал за советом. Может, временный глюк ЛС?
