Для чего нужно Codebase? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А почему не написать в личку, тебя-то я точно не банил. Мне вчера новенький отсюда писал за советом. Может, временный глюк ЛС?
Ты видимо меня в избранные добавил.
Ты видимо меня в избранные добавил.
Точно так же и ты выглядишь. Я написал письмо счастья. Если не отправишь его Девочке Даше, проги перестанут компилиться, спред расширится до 5000, а плечо сократится до -100500!
Пользователь Evgeny Belyaev добавлен в друзья.