Экономический календарь. Вопросы, обсуждения. - страница 5
Просмотрел множество экономических календарей, покрутил новостные индикаторы для МТ4. Все одно и тоже, в лучшем случае вид с боку.. На мой взгляд, подача информации для анализа могла быть и лучше. Отсутствует связка новость- чарт, а если есть, то локальная, не отображающая картину в целом.
Поэтому предлагаю следующий вариант новостного индикатора- по- мимо стандартных функций отображения времени выхода новостей вертикальной линией, в подокне, отображается график кривых прогноза и актуальных значений с гистограммой их отклонений по новостям определенного вида для выбранной валюты. В месте с этим, думаю, необходимо построить график из минутных свечей, которые были образованы в результате выходов новостей из вышеизложенной гистограммы. Нужно видеть как влияет выход новости на котировки.
Так мы вычленим, те новости, которые в действительности влияют на валюту и определим истинную "важность" для конкретного вида новостей, увидим зависимости направления новостных импульсов от числовых значений этой новости. Посмотрим на зависимость новостных изменений от предыдущих и многое другое.
Владимир, как вы себе представляете такой график? Если новость выходит ежеквартально, ну хотя-бы ежемесячно, а кривульки показаний этих значений будут рисоваться на графике М1 или даже М15.
На мой взгляд надо что-то другое.
График будет только из тех минутных свечей, которые были на истории во время выхода соответствующих новостей.
Вы говорите о таком графике изменения значений?
Да, для наглядности добавить бы в него гистограмму отклонений этих значений и, например, сверху от него в отдельном подокне, График только из тех минутных свечей, которые были на истории во время выхода соответствующих новостей.
Извиняюсь за криворукость, но как шмог
Так нижняя шкала месячная. И как сюда приклеить минутки???
это уже технический вопрос, мяч на Вашей стороне..
Это во фрилансе некоторые исполнители могут позволить себе делать как просят не думая о последствиях. Я даже за деньги не могу так делать.
Разве мы договорились играть в настольный теннис?
о каких последствиях Вы говорите?
Добавлено. Выражение про мяч я часто использую, может быть сейчас не к месту.
Последствия, это в данном случае, вид индикатора, полезность и понятность его показаний и значений. В данном случае какой резон переносить эти графики с сайта на терминал?