Экономический календарь. Вопросы, обсуждения. - страница 5

Новости по валюте, не имеющие прогнозов, прикрутим в процессе работы.
 
Vladimir Kononenko:

Просмотрел множество экономических календарей, покрутил новостные индикаторы для МТ4. Все одно и тоже, в лучшем случае вид с боку..  На мой взгляд, подача информации для анализа могла быть и лучше. Отсутствует связка новость- чарт, а если есть, то локальная, не отображающая картину в целом.

Поэтому предлагаю следующий вариант новостного индикатора- по- мимо стандартных функций отображения времени выхода новостей вертикальной линией, в подокне, отображается график кривых прогноза и актуальных значений с гистограммой их отклонений по новостям определенного вида для выбранной валюты. В месте с этим, думаю, необходимо построить график из минутных свечей, которые были образованы в результате выходов новостей из вышеизложенной гистограммы. Нужно видеть как влияет выход новости на котировки. 

Так мы вычленим, те новости, которые в действительности влияют на валюту и определим истинную "важность" для конкретного вида новостей, увидим зависимости направления новостных импульсов от числовых значений этой новости. Посмотрим на зависимость новостных изменений от предыдущих и многое другое.


Назовем это 1 вариантом отображения информации.

Владимир, как вы себе представляете такой график? Если новость выходит ежеквартально, ну хотя-бы ежемесячно, а кривульки показаний этих значений будут рисоваться на графике М1 или даже М15.

На мой взгляд надо что-то другое.

 
Alexey Viktorov:

График будет только из тех минутных свечей, которые были на истории во время выхода соответствующих новостей. 
 
Vladimir Kononenko:
Вы говорите о таком графике изменения значений?


 
Alexey Viktorov:

Да, для наглядности добавить бы в него гистограмму отклонений этих значений и, например, сверху от него в отдельном подокне, График только из тех минутных свечей, которые были на истории во время выхода соответствующих новостей. 

Извиняюсь за криворукость, но как шмог


 
Vladimir Kononenko:

Так нижняя шкала месячная. И как сюда приклеить минутки???

 
Alexey Viktorov:

это уже технический вопрос, мяч на Вашей стороне..

 
Vladimir Kononenko:

Разве мы договорились играть в настольный теннис?

Это во фрилансе некоторые исполнители могут позволить себе делать как просят не думая о последствиях. Я даже за деньги не могу так делать.

 
Alexey Viktorov:
о каких последствиях Вы говорите?

Добавлено. Выражение про мяч я часто использую, может быть сейчас не к месту.

 
Vladimir Kononenko:

Последствия, это в данном случае, вид индикатора, полезность и понятность его показаний и значений. В данном случае какой резон переносить эти графики с сайта на терминал?

