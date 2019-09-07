Экономический календарь. Вопросы, обсуждения. - страница 3
Вот об этом я и говорю.
Допустим, что по другим новостям можно как-то проанализировать прогнозируемое значение и актуальное, то что делать с теми новостями у которых нет прогнозируемых. А что делать с такими новостями как "Выступление президента Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) Драги", там нет вообще ничего для анализа.
думаю решение найдется в процессе работы.
Реакция на новости длится около 5 минут. Первая минута, две- импульс, дальше производная от него в виде коррекции, отката. Все, новость отыграна. Получилась 5 мин свеча. Было бы интересно увидеть склееный график валюты из этих свечей по всем новостям. "По всем" так как у меня нет понимания критерия отнесения новостей к категориям важности. Можно только из важных... а лучше, это дело, вывести в переменные индикатора.
И далее сравнить вышеописанную гистограмму, актуальных значений с таким графиком М5. В результате мы бы наглядно увидели новостной эффект и возможность его прогнозирования.
как узнать время выхода новости в прошлом?
Так на снимке написано 8:30 GMT
я про историю
Программно легко вытаскивается, а вручную можно перейти на число интересующей даты и там увидеть.
перейти где? в терминале? если да, то что я там увижу?
короче глубже месяца не видно, "в ручную", как отыграла новость. а если и есть новостные свечки, то не поймешь от какой новости.
перейти где? в терминале? если да, то что я там увижу?
Вот тут поставьте нужные даты
да. еще можно перещелкивать недели справа и слева от календаря
Часто это не делайте - автобан прилетит.