Экономический календарь. Вопросы, обсуждения. - страница 6
Последствия, это в данном случае, вид индикатора, полезность и понятность его показаний и значений. В данном случае какой резон переносить эти графики с сайта на терминал?
Алексей, не буду с Вами спорить.
Ну, я посмотрел вручную несколько месяцев, всё в одно время.
Это график изменения значений актуальных и прогнозных значений и их отклонений друг от друга по новости одного вида. Интересно было бы посмотреть подобный график, но где были бы изменения актуальных и предыдущих значений по по всем важным новостям по валюте в хронологии.
@Renat Fatkhullin Ренат убедительно прошу обратить внимание на проблему с календарём. Вот уже третий день бьюсь, но получаю одно и тоже.
Пытаюсь получить новости по Австралии от 15.08.2019 Вот они в календаре
Но код не находит эти новости.
На снимке видно, что время задано от 15.08.2019 01:00 до 15.08.2019 02:00 по времени GMT
Строка кода
CalendarValueHistory(m_Values, m_DateFrom, m_DateTo, m_countryCode, m_currency)
вернула 0.
Затем я изменил период установив даты от 11.08.2019 до 17.08.2019 и больше никаких изменений в коде не делал. В результате получил и те новости по Австралии от 15.08.2019 01:30 GMT
Я-бы продолжил поиски ошибок в своём коде, но ничего не меняя без проблем получаю новость по той-же Австралии от 06.08.2019 04:30 "Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке" или от 08.08.2019 23:30 "Выступление председателя Резервного Банка Австралии Лоу" и некоторые другие, так-же запрашивая новости только за 1 час.
Код не выкладываю потому, что стыдно такое показывать людям.
Alexey Viktorov:
...
Обычно без кода, который можно запустить и протестировать, разговора не получается ...
Я-бы отправил тебе код, да ты слишком занят. Ведь не сказано не покажу никому, а только не выкладываю.
Понимаешь в чём тут дело.. Я-то конечно могу глянуть, но от этого ничего не изменится. Код, воспроизводящий баг, нужно давать разработчикам.
Как в том анекдоте об артистах театра. Чтобы получить главную роль, надо ждать. Я-бы дала, но не знаю кому.
Общепринятая практика: делаешь минимальный код для воспроизведения бага и постишь его. Можешь продублировать в ветку про ошибки, баги, вопросы.
Артём не смеши мои тапки. Ты сам читаешь и видишь сколько страниц в день какими "проблемами" исписывают ветку про ошибки. Такое впечатление, что люди пишут не ради торговли, а ради сравнения С++ с MQL5. Было-бы проще передать разработчикам весь код, а не огрызок его.