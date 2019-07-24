Проблема с хостингом MQL5
А вы синхронизацию своего Метатрейдера с VPS'ом делали?
Мигрируют (путем синхронизации только открытые чарты, и советники, если они приаттачены к этим чартам.
Что в логах?
(где искать логи - см тут).
В логах - все ответы.
И почитайте этот пост #5 (там очень кратко и про ограничения и так далее).
"купил на месяц хостинг за 10$ чтобы мой робот работал 24 часа в сутки,в Мт4 всё отображается нормально и видно что хостинг от Mql5 отображается в программе"
Как вы смогли подключить VPS от MQL5 через терминал MT4?
Там нет такого раздела меню...
Здравствуйте.
Сервисдеск меня тоже сюда отправил.
Арендовал на днях сервер на три месяца. Не синхронизируется. Встаю на него. Вызываю контекстное меню.
Смотрю "Подробности" :
.. он остановлен
Как его запустить ?
В терминале:
Попробовал попинговать 78.129.185.75.
Что надо включить ещё ? Где ?
Помогите, пожалуйста.
Попробуйте отключить (полностью выгрузить из памяти) антивирус, файервол.
Добрый день друзья!
Помогите пожалуйста с такой загвоздкой я купил на месяц хостинг за 10$ чтобы мой робот работал 24 часа в сутки,в Мт4 всё отображается нормально и видно что хостинг от Mql5 отображается в программе,но как только я закрываю свой мт4 мой робот перестаёт работать.Проверил несколько дней и как только я захожу в мт4 он снова начинает работать.Подскажи в чём проблема?
Такое письмо от mql5 вызывает моё больше недовольство,потому что я клиент и который уже заплатил деньги за продукт!
Здравствуйте.
Мы занимаемся только заявками, связанными с финансовыми операциями на mql5.com. Все остальные вопросы можно задать на форуме.
С уважением, служба поддержки MQL5.com
Почему я должен искать что-то на форуме?Второе это что не финансовая операция?Я заплатил деньги а хостинг не работает!
Помогите пожалуйста!!!