Всем добра. Обратился в сервисдеск с неопнятками по пополнению счета и вот что ответили.
Ваше обращение с указанным ответом совсем другое:
Намерен использовать VPS, ранее не приходилось пользоваться таким сервисом, есть вопросы. 1 - оплатив VPS сколько счетов можно одновременно поддерживать ? 2 - можно ли работать с несколькими брокерами ? 3 - будет ли советник работать когда я буду переключаться между счетами одного брокера или брокерами ? 4 - будет ли это Windows с MT5 или чисто MT5 ?
Ответы на эти вопросы в точности указаны на странице VPS сервиса: https://www.mql5.com/ru/vps
Да нет.
Первый вопрос был бог знает когда. Я уже закрыл VPS и $10 у меня списали со счета . Новая заявка 05.03.2019
1. После какого действия возникло ограничение
Пополнил счет на $10 с карты деньги списаны а на счете я их не вижу.
...
2. Есть ли у вас другие аккаунты на сайте MQL5.com? Если да, то приведите их список.
...
|Логин:
|alex_glazik
|Пароль:
Пополнил счет , деньги скарты списаны, на счете их нет. Помогите куда писать, где поддержка?
SCD*Metaquotes 31106690521 CYP в сбере пишут что ожидает подтверждения
Куда стучать ??
Не понял. Карта не сбера.
visa
Карта сбербанка v
Звонил в банк сказали что деньги у них ушли стучите в поддержку, а где она сдесь ?
Я ХОТЕЛ оплатить свой аккаунт, своей картой но тут произошёл сбой в системе с надписью Финансовые операции ограничены. Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки. Cредств на моей карте достаточно. Оплатой произвожу картой Виза. Прикладываю скриншот
Там написано, что обратитесь в сервис деск (так и обратитесь ... обычная ситуация).
Так как все же решить эту проблему? С карты списана сумма, а на счете денег нет.