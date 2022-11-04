Всем добра. Обратился в сервисдеск с неопнятками по пополнению счета и вот что ответили.

Новый комментарий
 

Так как все же решить эту проблему? С карты списана сумма, а на счете денег нет. 

Финансы: Финансовые операции ограничены
1. После какого действия возникло ограничение Пополнил счет на $10 с карты деньги списаны а на счете я их не вижу. ... 2. Есть ли у вас другие аккаунты на сайте MQL5.com? Если да, то приведите их список. ... Логин:alex_glazikПароль:
#2285235 | 2019.02.26 17:19
Финансы: Проблема с оплатой продукта, сигнала или хостинга
Здравствуйте. Спасибо за ваше обращение. Просим технические вопросы и пожелания писать на форуме. Сервисдеск предназначен только для решения финансовых вопросов. MQL5 Support
 

Ваше обращение с указанным ответом совсем другое:

Намерен использовать VPS, ранее не приходилось пользоваться таким сервисом, есть вопросы.

1 - оплатив VPS сколько счетов можно одновременно поддерживать ?

2 - можно ли работать с несколькими брокерами ? 

3 - будет ли советник работать когда я буду переключаться между счетами одного брокера или брокерами ? 

4 - будет ли это Windows с MT5 или чисто MT5 ?

Ответы на эти вопросы в точности указаны на странице VPS сервиса: https://www.mql5.com/ru/vps

По платежу задали уточняющий вопрос.
Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Виртуальный хостинг для MetaTrader 4/5 является лучшим VPS-решением для Форекса. Оно не требует настройки, дает минимальные задержки до сервера и отличается дешевыми ценами. Всего за 10$ в месяц вы получите виртуальную платформу, которая работает круглые сутки, экономит вашу прибыль и даже окупает себя. Создать удаленную копию приложения можно...
 
MetaQuotes Software Corp.:

Ваше обращение с указанным ответом совсем другое:

Ответы на эти вопросы в точности указаны на странице VPS сервиса: https://www.mql5.com/ru/vps

По платежу задали уточняющий вопрос.

Да нет.

MetaQuotes Software Corp.:

Ваше обращение с указанным ответом совсем другое:

Ответы на эти вопросы в точности указаны на странице VPS сервиса: https://www.mql5.com/ru/vps

По платежу задали уточняющий вопрос.

Первый вопрос был бог знает когда. Я уже закрыл VPS и $10 у меня списали со счета .  Новая заявка 05.03.2019

Не обработана, Начата: 2019.03.05 15:57, #2291128

1. После какого действия возникло ограничение

Пополнил счет на $10 с карты деньги списаны а на счете я их не вижу.

...

2. Есть ли у вас другие аккаунты на сайте MQL5.com? Если да, то приведите их список.
...

Логин:alex_glazik
Пароль:
 

Пополнил счет , деньги скарты списаны, на счете их нет. Помогите куда писать, где поддержка?

SCD*Metaquotes 31106690521 CYP     в сбере пишут что ожидает подтверждения

Куда стучать ??

 
AS_SS:

Пополнил счет , деньги скарты списаны, на счете их нет. Помогите куда писать, где поддержка?

SCD*Metaquotes 31106690521 CYP     в сбере пишут что ожидает подтверждения

Куда стучать ??

 Не понял. Карта не сбера.

 
alexglazik:

 Не понял. Карта не сбера.

Карта сбербанка v

visa

 
AS_SS:
Карта сбербанка v

visa

Звонил в банк сказали что деньги у них ушли стучите в поддержку, а где она сдесь ?

 
не могу пополнить счёт MQL5  с банковской карты пишет что бы записал свой номер телефона в профиле  записываю номер номер не сохраняется после выхода для пополнения почему номер не сохраняется
 
Я ХОТЕЛ оплатить свой аккаунт, своей картой но тут произошёл сбой в системе с надписью Финансовые операции ограничены. Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки. Cредств на моей карте достаточно. Оплатой произвожу картой Виза. Прикладываю  скриншот
Файлы:
2021-07-21_19-30-23.png  102 kb
 
Сбой системы при вводе денег при оплате хостинг
 
 
SERGEY POLYAKOV:
Я ХОТЕЛ оплатить свой аккаунт, своей картой но тут произошёл сбой в системе с надписью Финансовые операции ограничены. Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки. Cредств на моей карте достаточно. Оплатой произвожу картой Виза. Прикладываю  скриншот

Там написано, что обратитесь в сервис деск (так и обратитесь ... обычная ситуация).

12
Новый комментарий