Кто подскажите натягивающийся профиль рынка?
Нужен профиль рынка, чтобы можно было натягивать на любую область и по этой области показывало максимальный объем или максимальное время где былап цена или тики. Вообщем будет интересен любой такой индикатор. Посоветуйте. Только главное чтобы его было можно натягивать
- Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
- Классический профиль рынка (буквенное обозначение) на МТ5
- Профиль рынка
igortrader30:
Нужен профиль рынка, чтобы можно было натягивать на любую область и по этой области показывало максимальный объем или максимальное время где былап цена или тики. Вообщем будет интересен любой такой индикатор. Посоветуйте. Только главное чтобы его было можно натягивать
Нужен профиль рынка, чтобы можно было натягивать на любую область и по этой области показывало максимальный объем или максимальное время где былап цена или тики. Вообщем будет интересен любой такой индикатор. Посоветуйте. Только главное чтобы его было можно натягивать
Какой терминал?
Ihor Herasko:Мт4 или нинзятрейдер 8
Какой терминал?
igortrader30:
Посоветуйте. Только главное чтобы его было можно натягивать
Посоветуйте. Только главное чтобы его было можно натягивать
А натягивать - на что? или на кого
Aleksandr Klapatyuk:
А натягивать - на что? или на кого
Или КОГО
на график. Например вижу скопление, флэт. Хочу узнать где там был больше всего по времени график или где там больший объем. И вот на это скопление натягиваю.
https://www.mql5.com/ru/code/15445
не подходит?
Volume Profile + Range v6.0
- www.mql5.com
Индикатор Volume Profile + Range v6.0 (бывший TPO). Распределение сделок по ценовым уровням на заданном временном участке. Показывается в виде гистограммы. Ширина гистограммы на данном уровне означает, условно, количество сделок, проведенных на ней. Если брокер предоставляет данные по реальному объёму, индикатор может показывать распределение и...
Igor Zakharov:
https://www.mql5.com/ru/code/15445
https://www.mql5.com/ru/code/15445
не подходит?
спасибо. но мне надо чтобы я сам мог натягивать
igortrader30:
спасибо. но мне надо чтобы я сам мог натягивать
ну вы жадный
Aleksandr Klapatyuk:
ну вы жадный
да не жадный я. Мне надо по определенным уровням, а не по всему дню
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь