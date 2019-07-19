Кто подскажите натягивающийся профиль рынка?

Нужен профиль рынка, чтобы можно было натягивать на любую область и по этой области показывало максимальный объем или максимальное время где былап цена или тики. Вообщем будет интересен любой такой индикатор. Посоветуйте. Только главное чтобы его было можно натягивать
 
Какой терминал?

 
Мт4 или нинзятрейдер 8 
igortrader30:
Посоветуйте. Только главное чтобы его было можно натягивать

А натягивать - на что? или на кого

 
Или КОГО

 
на график. Например вижу скопление, флэт. Хочу узнать где там был больше всего по времени график или где там больший объем. И вот на это скопление натягиваю.
 

Вот как на картинке

 

https://www.mql5.com/ru/code/15445

не подходит?

спасибо. но мне надо чтобы я сам мог натягивать

ну вы жадный 

 
да не жадный я. Мне надо по определенным уровням, а не по всему дню

