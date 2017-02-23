Классический профиль рынка (буквенное обозначение) на МТ5

Новый комментарий
 
Добрый день!Какие индикаторы показывают  Market Profile  (буквенное обозначение) на МТ5.Есть вообще такие?Если кто может помогите пожалуйста, очень нужен.
 
saks.ilya:
Добрый день!Какие индикаторы показывают  Market Profile  (буквенное обозначение) на МТ5.Есть вообще такие?Если кто может помогите пожалуйста, очень нужен.

На сайте работает поиск (правый верхний угол). Вставляйте фразу "Market Profile" и в результатах поиска выбирайте категорию:

Поиск 

Новый комментарий