Классический профиль рынка (буквенное обозначение) на МТ5
Добрый день!Какие индикаторы показывают Market Profile (буквенное обозначение) на МТ5.Есть вообще такие?Если кто может помогите пожалуйста, очень нужен.
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saks.ilya:
Добрый день!Какие индикаторы показывают Market Profile (буквенное обозначение) на МТ5.Есть вообще такие?Если кто может помогите пожалуйста, очень нужен.
Добрый день!Какие индикаторы показывают Market Profile (буквенное обозначение) на МТ5.Есть вообще такие?Если кто может помогите пожалуйста, очень нужен.
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