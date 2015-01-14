Скрин-прогноз(ничего личного-только скрины и комментарии) - страница 37
ГбпЖпю-первый пошёл!
Цель:
Поставил лимитку бай на золото:
Первая цель отработана.
Информация для Регулятора:
AUDNZD:
бай-0.1 1.0965;
бай лимит-0.2 1.0916;
бай лимит-0.3 1.0842
Общий ТР 1.12300/закрою по ситуации.
График
Ниже будет как два пальца..........когда,насколько будет коррекция-знает только Бог. График от Моего другой.
Набираю позы по кроссам:
Вчера https://c.mql5.com/3/50/FBS_Trader_4__1.png
Ночью
Будет сегодня
Готовится https://c.mql5.com/3/50/GBPJPYH1__1.png
Лоты на реале центовике,но от этого они не становятся игрушечными.
Такие краткосрочные мысли по фунтоканадцу:
...........предупреждаю-краткосрочные,а вообще пара ещё растёт на старших ТФ.
AUDJPY можно попробовать купить от 100.350 до 101.500............а вообще её надо готовиться продавать на вершине волны......от 101.950 хорошо бы.