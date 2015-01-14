Скрин-прогноз(ничего личного-только скрины и комментарии) - страница 37

ГбпЖпю-первый пошёл

Цель: 

 
gnawingmarket:

Поставил лимитку бай на золото:

 

Первая цель отработана.

 

AUDNZD:

бай-0.1 1.0965;

бай лимит-0.2 1.0916;

бай лимит-0.3 1.0842

Общий ТР 1.12300/закрою по ситуации.

 

График

 
 
lfybtkm:

Ниже будет как два пальца..........когда,насколько будет коррекция-знает только Бог. График от Моего другой.

 

 

Набираю позы по кроссам:

 Вчера https://c.mql5.com/3/50/FBS_Trader_4__1.png

Ночью  

Будет сегодня  

Готовится  https://c.mql5.com/3/50/GBPJPYH1__1.png

Лоты на реале центовике,но от этого они не становятся игрушечными. 

 

Такие краткосрочные мысли по фунтоканадцу:

 

...........предупреждаю-краткосрочные,а вообще пара ещё растёт на старших ТФ. 

 
Инфа для тех,кто заглядывает на эту ветку-Я "Кроссовод".........а не "Мажоровод". Не исключаю,что это периодами-возможно осенью для Меня кроссы лежат удобнее.
 
Буду признателен за резюме по тем парам,которые Я выкладываю с ордерами.
 

AUDJPY можно попробовать купить от 100.350 до 101.500............а вообще её надо готовиться продавать на вершине волны......от 101.950 хорошо бы.


