Ищу индюка
Друзья подскажите может кому попадался индикатор который показывает возможную прибыль или убыток в заданной предполагаемой точке. Примерно как на Битмексе
sewanew:
попадался)
sewanew:Не попадался)
Вообще таких "квадратиков" много.
Например -
----------------
ResSupFibo - indicator for MetaTrader 5
Для начала - название.
Затем гугл.
;)
Renat Akhtyamov:
вот по какому ключу ты бы искал?
Sergey Golubev:
Судя по картинке он не показывает предполагаемую прибыль/убыток.
Sergey Golubev:
Мне для мт4 надо
Реклама битмекса?)
