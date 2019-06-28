Ищу индюка

Новый комментарий
 
Друзья подскажите может кому попадался индикатор который показывает возможную прибыль или убыток в заданной предполагаемой точке. Примерно как на Битмексе Битмекс
 
sewanew:
Друзья подскажите может кому попадался индикатор который показывает возможную прибыль или убыток в заданной предполагаемой точке. Примерно как на Битмексе

попадался)

[Удален]  
sewanew:
Друзья подскажите может кому попадался индикатор который показывает возможную прибыль или убыток в заданной предполагаемой точке. Примерно как на Битмексе
Не попадался)
 

Вообще таких "квадратиков" много.
Например - 

----------------

ResSupFibo - indicator for MetaTrader 5

ResSupFibo - indicator for MetaTrader 5

 

Для начала - название.

Затем гугл.

;)

 
Renat Akhtyamov:

Для начала - название.

Затем гугл.

;)

вот по какому ключу ты бы искал?

 
Sergey Golubev:

Вообще таких "квадратиков" много.
Например - 

----------------

ResSupFibo - indicator for MetaTrader 5

Судя по картинке он не показывает предполагаемую прибыль/убыток.

 
sewanew:

Судя по картинке он не показывает предполагаемую прибыль/убыток.

Если вам надо точно такую, а точно таких нет, тогда вы можете заказать это во Фрилансе.

 
Sergey Golubev:

Если вам надо точно такую, а точно таких нет, тогда вы можете заказать это во Фрилансе

Точно такую мне не надо. ПРосто удивляет то, что вроди бы простенький индикатор а не могу найти, по запросам "индикатор показывающий прибыль" или "индикатор предполагаемой прибыли" ничё нету.

 
Sergey Golubev:

Вообще таких "квадратиков" много.
Например - 

----------------

ResSupFibo - indicator for MetaTrader 5

Мне для мт4 надо

 
Реклама битмекса?)
1234
Новый комментарий