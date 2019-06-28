Ищу индюка - страница 2

sewanew:

Мне для мт4 надо

Если знаете алгоритм - то на фриланс, должны выручить. У Nikolai Semko красивые индюки есть, так что за красивой графикой персональный заказ к нему можете делать)

 
Нужно проводить поиск по словам (вместе или по отдельности) - "Risk Money Management".
 
sewanew:

Точно такую мне не надо. ПРосто удивляет то, что вроди бы простенький индикатор а не могу найти, по запросам "индикатор показывающий прибыль" или "индикатор предполагаемой прибыли" ничё нету.

Макс:
Реклама битмекса?)

ты где то увидел здесь партнёрскую ссылку?

 
Taras Slobodyanik:

Lines Profit Loss показывает только на открытых позициях, а мне не надо открывать позиции.

 

 
sewanew:

вот по какому ключу ты бы искал?

"Profit Loss" в КодеБазе

 
sewanew:

вот по какому ключу ты бы искал?

как называется?

 
Renat Akhtyamov:

как называется?

что называется?

 
Taras Slobodyanik:

"Profit Loss" в КодеБазе

я видел его, но что бы он начал работать, нужно выставить ордер, а так как индикатор требуется для теста на истории, т.е. возможность посмотреть сколько бы был бы заработок если бы к примеру 5 августа 2002 был бы выставлен ордер, то его применить невозможно.

 
sewanew:

я видел его, но что бы он начал работать, нужно выставить ордер, а так как индикатор требуется для теста на истории, т.е. возможность посмотреть сколько бы был бы заработок если бы к примеру 5 августа 2002 был бы выставлен ордер, то его применить невозможно.

куча результатов - например самый первый точно показывает без ордеров.
Дальше не смотрел.

