Ищу индюка - страница 2
Мне для мт4 надо
Если знаете алгоритм - то на фриланс, должны выручить. У Nikolai Semko красивые индюки есть, так что за красивой графикой персональный заказ к нему можете делать)
Точно такую мне не надо. ПРосто удивляет то, что вроди бы простенький индикатор а не могу найти, по запросам "индикатор показывающий прибыль" или "индикатор предполагаемой прибыли" ничё нету.
тут запрещено давать ссылки на свои продукты
Реклама битмекса?)
ты где то увидел здесь партнёрскую ссылку?
Lines Profit Loss показывает только на открытых позициях, а мне не надо открывать позиции.
вот по какому ключу ты бы искал?
"Profit Loss" в КодеБазе
как называется?
что называется?
я видел его, но что бы он начал работать, нужно выставить ордер, а так как индикатор требуется для теста на истории, т.е. возможность посмотреть сколько бы был бы заработок если бы к примеру 5 августа 2002 был бы выставлен ордер, то его применить невозможно.
куча результатов - например самый первый точно показывает без ордеров.
Дальше не смотрел.