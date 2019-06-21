Как вы продвигаете свой продукт в Маркете? - страница 6

Alexey Volchanskiy:

Из за гей-раздолбайства 

боюсь даже представить как это выглядит.... не, давайте лучше про баб! 

Maxim Dmitrievsky:

ага, видел, прикупили китайский квадрик и ценник под лям накрутили, талантище!

 
Igor Makanu:

Каких тебе еще баб? У меня до 3 июля горячую отключили в 12 дня. Зашла подружка полежать в последний раз в ванне и помыться, вот и все бабы. Теперь мля две недели с тазиками жить... 

 
Alexey Volchanskiy:

безвыходный ситуаций не бывает!


ЗЫ: жара...пятница, наверное придется за пивом съездить....туда-сюда опять полгода пролетело на сухую, надо вспомнить хоть чем пахнет алкоголь!

 
Alexey Volchanskiy:

Ничего страшного. Тут приходилось без электричества, холодной и горячей воды выживать.  

 

Как без комфорта  выживать просветили.

Продукт то как раскручивать, кто просветит?

 
Aleksey Ivanov:

10% прибыли на реале ежедневно и вас сразу заметят. Сделать упор на продукт которым торгуете. Все клиенты ваши. 

 
Uladzimir Izerski:

Покажешь как делаешь 10% каждый день?

 
Uladzimir Izerski:

Привет Владимир! Да я на такие подвиги уже не тяну, нервы не  те. Да, обычно и не долго продолжаются эти 10%. 

 
Evgeny Belyaev:

10 % в день нет, есть только 400% за месяц - не видел бы давно бы бросил всю эту хрень ))


