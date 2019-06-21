Как вы продвигаете свой продукт в Маркете? - страница 3
На Дзене я статьи публикую не на своем сайте, а на их сервисе. Так что эта фишка на Дзене не проходит.
В таком случае вы ни как не сможете доказать, что контент принадлежит именно вам. Поисковики склоны больше доверять более старым и часто обновляемым доменам, их робот и индексирует намного чаще. Если на ваш сайт робот заходит раз в две недели, а на другой сайт раз в день, и если этот сайт стырит ваш контент, то в поисковой базе оригиналом будет числится именно ворованный текст. Я так думаю, что яндекс статьи опубликованные непосредственно в дзене вообще не вносит в свою поисковую базу.
Собственно, я сделал эксперимент по использованию канала в Яндекс Дзен, хочу поделиться результатами. Это кому-нибудь интересно?
Насчет алгоритмов mql5.com
Залил сову новую, захожу в "Новые", а она уже в третьей строчке. Теперь можно покупать как-то верхние строчки? :D
Залил сову новую, захожу в "Новые", а она уже в третьей строчке. Теперь можно покупать как-то верхние строчки? :D
да я знаю как они там работают, друг в крупной компании МО занимается
ЗП там дай бог каждому, но т.к. мало кто в этом шарит то и ответственности 0. Яркий тому пример недавние приколы у Сбера
да и дзен этот на руку чисто Яндексу, потому что там для продвижния своих блогов тоже надо башлять на первых порах, а без этого посещаемость будет нулевая
Я говорю не про ЗП руководства, я про рядовых сотрудниках, в том числе надомниках. Там все очень плохо.
ну там тоже подразделяется на спецов и планктон неопытный ) спецы нормально получают, тимлиды всякие
Нет, просто делать нормальные ЕА
Критерий "нормального"?