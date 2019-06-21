Как вы продвигаете свой продукт в Маркете? - страница 3

Новый комментарий
 
Alexey Volchanskiy:

На Дзене я статьи публикую не на своем сайте, а на их сервисе. Так что эта фишка на Дзене не проходит.

В таком случае вы ни как не сможете доказать, что контент принадлежит именно вам. Поисковики склоны больше доверять более старым и часто обновляемым доменам, их робот и индексирует намного чаще. Если на ваш сайт робот заходит раз в две недели, а на другой сайт раз в день, и если этот сайт стырит ваш контент, то в поисковой базе оригиналом будет числится именно ворованный текст. Я так думаю, что яндекс статьи опубликованные непосредственно в дзене вообще не вносит в свою поисковую базу.

 
все снимки черные квадраты) за частные снимки наверное и бан канала?
 
Мне представляется бессмысленным продвигать свои продукты в Маркете в российской зоне, каковой и является яндекс. Не купят же все равно ничего. Выложить их бесплатно, еще куда ни шло. Тогда можно дождаться комментов типа "Аффтор, сделай кнопку, что б деньги сразу перечисляло мне домой наликом..." и т.д.
 
как продвигаете - да никак, сами лезут в личку - напиши то сё пятое десятое, я ок - купи у меня это и то, одному вообще всё что было продал, а продажи, они продвигают твой продукт в популярные, на первые три страницы попасть не так сложно, ясно что продукт в маркете сам собой привлекает заказы именно на разработку как рекламный баннер
[Удален]  
Alexey Volchanskiy:
Собственно, я сделал эксперимент по использованию канала в Яндекс Дзен, хочу поделиться результатами. Это кому-нибудь интересно?
Женщин оставь в покое, достал уже всех своими байками
 

Насчет алгоритмов mql5.com

Залил сову новую, захожу в "Новые", а она уже в третьей строчке. Теперь можно покупать как-то верхние строчки? :D


[Удален]  
Nikita Chernyshov:

Насчет алгоритмов mql5.com

Залил сову новую, захожу в "Новые", а она уже в третьей строчке. Теперь можно покупать как-то верхние строчки? :D


Нет, просто делать нормальные ЕА
 
Maxim Dmitrievsky:

да я знаю как они там работают, друг в крупной компании МО занимается

ЗП там дай бог каждому, но т.к. мало кто в этом шарит то и ответственности 0. Яркий тому пример недавние приколы у Сбера

да и дзен этот на руку чисто Яндексу, потому что там для продвижния своих блогов тоже надо башлять на первых порах, а без этого посещаемость будет нулевая

Я говорю не про ЗП руководства, я про рядовых сотрудниках, в том числе надомниках. Там все очень плохо.

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

Я говорю не про ЗП руководства, я про рядовых сотрудниках, в том числе надомниках. Там все очень плохо.

ну там тоже подразделяется на спецов и планктон неопытный ) спецы нормально получают, тимлиды всякие

 
Vladimir Baskakov:
Нет, просто делать нормальные ЕА

Критерий "нормального"?

123456
Новый комментарий