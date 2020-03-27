Что делать если Заказчик не выходит на связь? - страница 2

Уважаемые Исполнители и Заказчики, скажите, а если человек исправился.. еще можно отменить заказ?
 
Походу MQ в глубоком отпуске. И арбитраж и сервисдеск уже недели 3 как признаков не подают
 
Уважаемые модераторы, подскажите пожалуйста. Арбитраж длится больше месяца, это вполне нормально?
 

Уважаемая администрация, объясните, пожалуйста, почему после года отсутствия в теме заказчика работа считается расторгнутой в его пользу?

Индикатор передан заказчику на проверку, больше года нет ни замечаний ни подтверждений.

Работа 79187 "I need indicator".

Тот же вопрос по работе 77734 "Нужен советник для работы в Quik" с аналогичной ситуацией, только с явной ложью заказчика в переписке.

 
Заказчик пропал с 26 июня, жду ответа арбитра. Надеюсь, что отпуск у них скоро закончится )

 
У меня с 12го

А точно это отпуск а не следующая оптимизация обязанностей персонала MQ? Не оч представляю чтобы компания забила на поддержку пользователей сервисов потому что кто-то пошел в отпуск

 
Неожиданно появился арбитр, все работает, отпуск закончился! =)


 
Аналогично ;)

 

Восстанавливаем работу сервисдеска и реорганизуем свои процессы.

Извините за задержки, пожалуйста.


Мы также провели ревизию долгих (от полугода) зависших/безнадежных задач и после проверок возвращаем средства заказчикам.

В ближайший месяц мы проведем юридическую реорганизацию компании, владеющей сайтом MQL5.community и просим активных участников активнее выводить накопленные балансы.

Для этого мы большинству продавцов и участников фриланса подняли лимит суточных выводов до 5000 долларов. Мы хотим к моменту реорганизации остаться с минимальными обязательствами.

В любом случае, все наши финансовые обязательства сохраняются при смене юридического лица. Ресурс как был нашим, так и остается.

 
Хреново, когда близкого съедают. 
