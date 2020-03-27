Что делать если Заказчик не выходит на связь? - страница 2
Уважаемая администрация, объясните, пожалуйста, почему после года отсутствия в теме заказчика работа считается расторгнутой в его пользу?
Индикатор передан заказчику на проверку, больше года нет ни замечаний ни подтверждений.
Работа 79187 "I need indicator".
Тот же вопрос по работе 77734 "Нужен советник для работы в Quik" с аналогичной ситуацией, только с явной ложью заказчика в переписке.
Уважаемые модераторы, подскажите пожалуйста. Арбитраж длится больше месяца, это вполне нормально?
Заказчик пропал с 26 июня, жду ответа арбитра. Надеюсь, что отпуск у них скоро закончится )
У меня с 12го
А точно это отпуск а не следующая оптимизация обязанностей персонала MQ? Не оч представляю чтобы компания забила на поддержку пользователей сервисов потому что кто-то пошел в отпуск
Неожиданно появился арбитр, все работает, отпуск закончился! =)
Аналогично ;)
Восстанавливаем работу сервисдеска и реорганизуем свои процессы.
Извините за задержки, пожалуйста.
Мы также провели ревизию долгих (от полугода) зависших/безнадежных задач и после проверок возвращаем средства заказчикам.
В ближайший месяц мы проведем юридическую реорганизацию компании, владеющей сайтом MQL5.community и просим активных участников активнее выводить накопленные балансы.
Для этого мы большинству продавцов и участников фриланса подняли лимит суточных выводов до 5000 долларов. Мы хотим к моменту реорганизации остаться с минимальными обязательствами.
В любом случае, все наши финансовые обязательства сохраняются при смене юридического лица. Ресурс как был нашим, так и остается.