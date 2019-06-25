Резкие скачки котировок. И часто такое бывает?
Во вторник 18.06.2019 на Южноафриканском индексе FTSE/JSE Top 40 (JTOPI) были резкие скачки котировок вверх-вниз по 400 пунктов.
Через 10 минут торговля была прекращена а потом рынок по индексу закрылся вовсе.
Может кто знает с чем это было связано и как часто такая ситуация бывает на рынке.
Может кто сталкивался?
Вы думаете тут есть трейдеры торгующие африканским индексом?
Но такие выбросы бывают во время низкой ликвидности. причины могут быть 3:
1- кто-то выкупал большие объемы и цена резко сдвигалась в одну сторону. 2 - была низкая ликвидность и это расширение спреда. 3 - котировки инвестинга неверные.
Для биржевого инструмента это нормальное поведение.
Котировки Инвестлинга верные такую картину рисовал мне FXPRO в МТ4
если на реале, то торгуйте просто по этим шпилькам. Но скорее всего не выйдет. По тому что это или демо, или неторгуемый инструмент или расширяется спредНо если это реал... и спред не расширяется и этим инструментом можно торговать... то вперед рубить бабло
Видел такие шпильки на какой-то криптовалюте, уже не помню. Помню, что удивился
В том то все и дело, господа, что счет реальный.
Успел пару сделок урвать пока торговлю не приостановили.
Думал брокер захочет откатить сделки - мол неторговые котировки, но нашел позже у инвестлинга - успокоился.
И брокер молчит три дня торгую уже и тишина. по инструменту торговля возобновился на следующий день, только спред подняли в три раза.
Потому и интересуюсь видел ли кто еще подобные ситуации, как часто чем вызваны.
И возможно ли как-то предсказывать подобные всплески.
Могут новости повлиять, толпа начинает судорожно продавать/покупать плюс недостаток ликвидности в результате такие всплески. Если цена инструмента на бирже изменилась более чем на 40% (планка) то торговля по этому инструменту приостанавливается. Биржевой брокер не может поднимать/опускать спред. На спред влияют сами участники рынка. Если выставить лимитную заявку внутри спреда, то в стакане можно увидеть сужение спреда.
Привет)
Там сидит негр и от нечого делать цены меняет. От балды.
Я бы не назвал эти скачки резкими. Такое бывает и на американском рынке, а уж на южноафиканском и тем более.
