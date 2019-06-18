Есть ли аналог BarsCalculated в MT4?
А поиском пользоваться религия не позволяет?
А поиском пользоваться религия не позволяет?
а Вы смотрели поиск в справке? )))
по сабжу нет такой функции в MQL4, если не ошибаюсь, то в MQL4 при вызове индикатора через iCustom() из эксперта всегда будут подготовлены все расчеты индикатора, т.к. индикатор будет работать в одном потоке с экспертом
вот нашел Справочник MQL4 / Программы MQL4 / Выполнение программ
Если пользовательский индикатор вызван при помощи функции iCustom(), то этот индикатор работает в потоке вызвавшей его программы.
т.е. пока iCustom() не вернет значение эксперт не будет продолжать свою работу
а Вы смотрели поиск в справке? )))
Йа офигел. Но ведь вы не будете спорить что была такая в mql4?
Йа офигел. Но ведь вы не будете спорить что была такая в mql4?
Йа офигел. Но ведь вы не будете спорить что была такая в mql4?
не было, Вы наверное про IndicatorCounted() - он сейчас не нужен, все есть в int OnCalculate(......)
а Вы смотрели поиск в справке? )))
по сабжу нет такой функции в MQL4, если не ошибаюсь, то в MQL4 при вызове индикатора через iCustom() из эксперта всегда будут подготовлены все расчеты индикатора, т.к. индикатор будет работать в одном потоке с экспертом
вот нашел Справочник MQL4 / Программы MQL4 / Выполнение программ
т.е. пока iCustom() не вернет значение эксперт не будет продолжать свою работу
У меня эксперт несколько раз ловил случаи, что последний бар в индикаторе еще не рассчитан. Не помню точно, кажется это было когда таймфрейм индикатора отличался от таймфрейма графика. С тех пор всегда ставлю проверку в экспертах.
Кроме того, в общем случае, индикатор может по внутренним причинам решить, что он не посчитал какие-то бары (из OnCalculated вернуть число, отличающееся от rates_total).
У меня эксперт несколько раз ловил случаи, что последний бар в индикаторе еще не рассчитан. Не помню точно, кажется это было когда таймфрейм индикатора отличался от таймфрейма графика. С тех пор всегда ставлю проверку в экспертах.
для экспертов МТ4 это обычная ситуация - он не умеет определять готовность других ТФ, а в тестере будет работать как часы, я для таких экспертов в таймере каждые 50 секунд организую подкачку всех ТФ путем "подергивания ТФ" через iClose() или любой iXXX()
Кроме того, в общем случае, индикатор может по внутренним причинам решить, что он не посчитал какие-то бары (из OnCalculated вернуть число, отличающееся от rates_total).
так речь идет как получить вот это prev_calculated из индикатора на MQL4 - пока я считаю что никак, можно конечно в индикаторный буфер писать prev_calculated каждый тик, но по моему для МТ4 это не нужно - выше писал
пока я считаю что никак, можно конечно в индикаторный буфер писать prev_calculated каждый тик
Так сейчас и делаю.
Кроме того, в общем случае, индикатор может по внутренним причинам решить, что он не посчитал какие-то бары (из OnCalculated вернуть число, отличающееся от rates_total).
У меня так и есть, т.к. индикатор может перерисовать несколько последних баров, а из OnCalculated возвращает число баров, которые точно не будут перерисованы.
А поиском пользоваться религия не позволяет?
Т.е. вы не допускаете такой вариант, что аналогфункции все же может быть, но будет называться по-другому? Или что существует какое-то другое решение получения подсчитанных баров (как, например, вынести это значение в отдельный буфер)?
ОК.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Задача: получить количество рассчитанных данных пользовательского индикатора из эксперта.
В MT5 есть функция BarsCalculated. Есть ли какой-то аналог в MT4?
Заранее благодарю!