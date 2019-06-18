Есть ли аналог BarsCalculated в MT4?

Задача: получить количество рассчитанных данных пользовательского индикатора из эксперта.

В MT5 есть функция BarsCalculated. Есть ли какой-то аналог в MT4?

по сабжу нет такой функции в MQL4, если не ошибаюсь, то в MQL4 при вызове индикатора через iCustom() из эксперта всегда будут подготовлены все расчеты индикатора, т.к. индикатор будет работать в одном потоке с экспертом

вот нашел Справочник MQL4  / Программы MQL4 / Выполнение программ 

Если пользовательский индикатор вызван при помощи функции iCustom(), то этот индикатор работает в потоке вызвавшей его программы.

 т.е. пока iCustom() не вернет значение эксперт не будет продолжать свою работу

 
У меня эксперт несколько раз ловил случаи, что последний бар в индикаторе еще не рассчитан. Не помню точно, кажется это было когда таймфрейм индикатора отличался от таймфрейма графика. С тех пор всегда ставлю проверку в экспертах.

Кроме того, в общем случае, индикатор может по внутренним причинам решить, что он не посчитал какие-то бары (из OnCalculated вернуть число, отличающееся от rates_total).

 
