экзамен для трейдера - страница 6
1. Смешно - категория эмоциональная.
2. Я не утверждал, что нет торгового решения. Я высказал гипотезу, что решения может и не быть. Вы отличаете гипотезу от утверждения?
3. Гипотеза подтверждается или опровергается практикой.
4. А то что существуют задачи, не имеющие решения, это не гипотеза. Пример такой задачи я Вам и предоставил.
Как парадоксально, первыми назвали философию наукой Бэкон и Декарт - два закоренелых материалиста, причем Декарт является основателем современной научной парадигмы.
А вот как можно не вкурить, что философия это наука - не представляю. Она как бы мама всех наук, лежит в основе их всех, с нее все начиналось.
Можете считать, что я Вас эмоционально поимел...
А вот это ты зря такое написал.
На правду не обижаются! Но сейчас стало еще СМЕШНЕЕ...
А в чем правда, брат?
а правда брат в том что кто-то видит рынок а кто-то нет пример
а правда брат в том что кто-то видит рынок а кто-то нет пример
Счет бонусный, деньги виртуальные, за написание статей. От демо-счета ничем не отличается. Хотя его пропустили в систему копирования. Деньги с него снять не дадут, мне что, его по серьезному наращивать? Я протестировал систему копирования. Система такой счет пропустила. А что, у всех по одному слитому демо-счету, думаю у каждого штук по сто. Так что не так? При чем тут виденье рынка?
Аргументировать слитым депозит, это совсем не спортивно. Ньютон спустил на бирже все свое состояние. Однажды, Пушкин в карты проиграл 24 тысячи рублей, а в то время корова стоила 3 рубля.
Спасибо за поддержку.
Так я и не против, я всю жизнь считал что философия - это наука. Год назад узнал что это не так. И теперь набираю в поисковике, а там: философия - система взглядов. А взгляды могут меняться, с лева на право. А в науке изменения могут происходить только в сторону расширения, но не с лева на право.