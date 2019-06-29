экзамен для трейдера - страница 3
а кто нибудь пишет советники для QUIK
Там вы тоже хотите ликвидность посчитать ? ! )))))))))))
Там вы тоже хотите ликвидность посчитать ? ! )))))))))))
посмеялся ? а теперь по существу
1. Что такое плечо?
2. Что такое "стоп"?
3. Чем отличается стоп-аут от кол-маржина?
Еще спред, баланс, средства, маржа, хеджированная маржа, свободная маржа, уровень маржи, объем, стоп-лосс, тейк-профит, своп.
И любимое слово - Прибыль ))
подскажите есть стратегия хочу протестировать на mt 5 в тестере руками чтобы были кнопочки купить продать стоп профит
и сохранялась история ну как будто бы идёт торговля в реале только чуть побыстрее
существует такой советник или индикатор в природе рабочий
програмисты об этом уж точно должны знать
Набор несвязных слов. Чтобы вас понимали, держите:
Ищите на форуме по имени пользователя fxsaber, он недавно нечто похожее выкладывал
вот советник для тестера
можно покупать- продавать- закрывать.
это да, для общей эрудиции полезно, только в 2008 мало кому это помогло.
Напрасно ты так думаешь.
Бабло было выделено, и успешно распилено между проверяющими. Думаю, до сих пор выделяется, и зарплату народ регулярно получает. А ты - "мало кому"...
вашу стратегию на графике сохраняете в шаблон
названия шаблона - Sell Buy Tester Assembly Code Karputov.
и в тестере будет видно все ваши сохранённые Индикаторы