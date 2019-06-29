экзамен для трейдера - страница 3

Yury Stukalov:
а кто нибудь пишет советники для QUIK

Там вы тоже хотите ликвидность посчитать ? ! ))))))))))) 

 
Dmitiry Ananiev:

Там вы тоже хотите ликвидность посчитать ? ! ))))))))))) 

посмеялся ? а теперь по существу
 
Yury Stukalov:
посмеялся ? а теперь по существу
Здесь форум mql. Под Quik роботов на другом сайте делают. 
 
Dmitry Fedoseev:

1. Что такое плечо?

2. Что такое "стоп"?

3. Чем отличается стоп-аут от кол-маржина?

Еще спред, баланс, средства, маржа, хеджированная маржа, свободная маржа, уровень маржи, объем, стоп-лосс, тейк-профит, своп.

И любимое слово - Прибыль ))

 

подскажите есть стратегия хочу протестировать на mt 5 в тестере руками чтобы были кнопочки купить продать стоп профит

и сохранялась история ну как будто бы идёт торговля в реале только чуть побыстрее

существует такой советник или индикатор в природе рабочий

програмисты об этом уж точно должны знать

 
Yury Stukalov:

Набор несвязных слов. Чтобы вас понимали, держите:


 
Yury Stukalov:

Ищите на форуме по имени пользователя fxsaber, он недавно нечто похожее выкладывал

Yury Stukalov:

вот советник для тестера 

можно покупать- продавать- закрывать.

 
Unicornis:

это да, для общей эрудиции полезно, только в 2008 мало кому это помогло.

Напрасно ты так думаешь.

Бабло было выделено, и успешно распилено между проверяющими. Думаю, до сих пор выделяется, и зарплату народ регулярно получает. А ты - "мало кому"...

Aleksandr Klapatyuk:

вот советник для тестера 

можно покупать- продавать- закрывать.

вашу стратегию на графике сохраняете в шаблон

названия шаблона -  Sell Buy Tester Assembly Code Karputov.

и в тестере будет видно все ваши сохранённые Индикаторы  

тестер

