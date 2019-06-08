Пропустить первый тик бара. [РЕШЕНО]
Alexey Viktorov:
if(rates_total > prev_calculated) // Новый бар есть
К сожалению Sleep в индикаторах не работает.
Игорь, читайте пожалуйста внимательно
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Alexey Viktorov, 2019.06.08 07:49
Может кто-то уже решал подобную задачу? В индикаторе надо выполнить определённые действия только на втором тике. Первый пропускаем, на втором работаем и спим до появления нового бара.
С новым баром всё предельно просто
if(rates_total > prev_calculated) // Новый бар есть
Но на втором тике сюда уже не зайдёт. А надо. Подкачка пропущенных баров истории не интересует.
Мыслей много, все перепутались и ни одна до конца не складывается.
intOnCalculate(constint rates_total, constint prev_calculated, constdatetime &time[], constdouble &open[], constdouble &high[], constdouble &low[], constdouble &close[], constlong &tick_volume[], constlong &volume[], constint &spread[]) { //--- staticint i = 1; Print("Вызов OnCalculate: ", i); i++; //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); }При старте на работающем терминале, 1 проход. При перезагрузке терминала 2. А вроде ни чего особенного нет. И сейчас рынок закрыт. Уж точно новых тиков не было.
Не сложились у меня все эти кубики.
Первый тик бара. rates_total > prev_calculated входим. Счётчик++
Второй тик бара. Счётчик == 1 входим. Работаем. Счётчик++
Дальше??? Где сбросить счётчик?
Или заклинило где-то в микросхеме моего процессора...
int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[])
Добавьте условие tick_volume[0]>1
Таким образом пропустим первый тик, на втором отработаем. А как пропустить остальные тики до появления следующего бара?
