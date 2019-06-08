Трассировка сделок при тестирование MQL5. Что не так?

Почему на графике при тестирование советника вход в рынок трассируется по времени размещения ордера, а не в момент открытия позиции? Как сделать чтобы отображался момент открытия позиции, а не размещение ордера?

 
Как у вас такое получилось?

MetaTrader 5 build 2070:

Выставляю отложенный ордер BuyLimit, держу курсор на баре, на котором выставил ордер, дожидаюсь активации (значок ставится там, где была открыта позиция), закрываю позицию - рисуется от значка открытия линия до значка закрытия. И всё на своих местах.


 
Все правильно так и должно быть. А что у меня за глюк я так и не могу разобраться. При чем это так всегда происходит на limit и stop ордерах. И в режиме визуализации и после прогона без визуализации.  (build 2007)

 

 
Обновите билд. Подключитесь к MetaQuotes-Demo, и обновление само вас найдёт.
 
Спасибо!!! Помогло, теперь все нормально отображается.

