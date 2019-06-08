Трассировка сделок при тестирование MQL5. Что не так?
Почему на графике при тестирование советника вход в рынок трассируется по времени размещения ордера, а не в момент открытия позиции? Как сделать чтобы отображался момент открытия позиции, а не размещение ордера?
Как у вас такое получилось?
MetaTrader 5 build 2070:
Выставляю отложенный ордер BuyLimit, держу курсор на баре, на котором выставил ордер, дожидаюсь активации (значок ставится там, где была открыта позиция), закрываю позицию - рисуется от значка открытия линия до значка закрытия. И всё на своих местах.
Как у вас такое получилось?
MetaTrader 5 build 2070:
Выставляю отложенный ордер BuyLimit, держу курсор на баре, на котором выставил ордер, дожидаюсь активации (значок ставится там, где была открыта позиция), закрываю позицию - рисуется от значка открытия линия до значка закрытия. И всё на своих местах.
Все правильно так и должно быть. А что у меня за глюк я так и не могу разобраться. При чем это так всегда происходит на limit и stop ордерах. И в режиме визуализации и после прогона без визуализации. (build 2007)
Все правильно так и должно быть. А что у меня за глюк я так и не могу разобраться. При чем это так всегда происходит на limit и stop ордерах. И в режиме визуализации и после прогона без визуализации. (build 2007)
Обновите билд. Подключитесь к MetaQuotes-Demo, и обновление само вас найдёт.
Спасибо!!! Помогло, теперь все нормально отображается.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования