Отличие работы прорисовки нескольких линий индикатора в МТ4 и в МТ5 - страница 4

Новый комментарий
 
Aleksey Lebedev:

Для DRAW_ZIGZAG

На два буфера, одна линия(plot).

Свойства через директивы или функции - без разницы.

Вот так было с

#property indicator_buffers28
#property indicator_plots28

Error

Вот так стало с Вашим предложением

#property indicator_buffers28
#property indicator_plots14

Error

Как видите, есть разница.

И там, и там ошибка. Но с Вашим предложением еще и половила линий не выводится.

==========

Хотя, поколдую над Вашим предложением.

 
Aleksey Lebedev:

Для DRAW_ZIGZAG

На два буфера, одна линия(plot).

Свойства через директивы или функции - без разницы.

Попробовал на mzz9.mq5. Не получилось.

[Удален]   
#property   strict#property   indicator_chart_window#property   indicator_buffers       5#property   indicator_plots         2#property   indicator_label1        "myHMA7C"#property   indicator_type1         DRAW_COLOR_LINE#property   indicator_color1        clrGray,clrTeal,clrBrown,clrLime,clrRed//,clrDeepSkyBlue,clrGold#property   indicator_style1        STYLE_SOLID#property   indicator_width1        2#property   indicator_label2        "myHMA5"#property   indicator_type2         DRAW_COLOR_LINE#property   indicator_color2        clrLime,clrRed#property   indicator_style2        STYLE_SOLID#property   indicator_width2        2
Как маленький пример.
 
Сергей Таболин:

Это уже обсуждалось. Не подходит.

Надо без задействования директив препроцессора задавать стили, цвет, тип линий.

[Удален]  
Eugeni Neumoin:

Это уже обсуждалось. Не подходит.

Надо без задействования директив препроцессора задавать стили, цвет, тип линий.

А так?

#property indicator_label1  "Zigzag"
#property indicator_type1   DRAW_SECTION
#property indicator_color1  Red
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- input parameters
input    int               ExtDepth=12;
input    color             InpColor = clrDarkSalmon;  // Цвет
input    ENUM_LINE_STYLE   InpStyle = STYLE_DASH;     // Стиль линии
..........
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,InpColor);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,InpStyle);
 
Сергей Таболин:

А так?

Нет. Это не подходит:
#property indicator_label1  "Zigzag"
#property indicator_type1   DRAW_SECTION
#property indicator_color1  Red
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
Сейчас пробую предложение Алексея Лебедева на большом индикаторе. Долго редактировать приходится. Если получится, отпишу здесь.
[Удален]  
Eugeni Neumoin:
Нет. Это не подходит:Сейчас пробую предложение Алексея Лебедева на большом индикаторе. Долго редактировать приходится. Если получится, отпишу здесь.

Я про это:

input    color             InpColor = clrDarkSalmon;  // Цвет
input    ENUM_LINE_STYLE   InpStyle = STYLE_DASH;     // Стиль линии
................
int OnInit()
  {
..........
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,InpColor);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,InpStyle);
 
Сергей Таболин:

Я про это:

Жестко заданные через директивы препроцессора цвет и стиль потом иногда могут вызывать какие-то эффекты ненужные.

Поэтому от такого задания стиля и цвета давно отказался. У меня в разработке производится активное изменение через графический интерфейс стиля и цвета. И именно через функцию это необходимо проводить. Тем более, в руководстве по языку говорится, что можно не через директивы задавать стиль и цвет, а с помощью функций. Примеры, правда, этого я не нашел. Попробовал. Не получается. Алексей Лебедев предложил решение. Над этим решением сейчас работаю.

 

Попробовал предложение Алексея Лебедева.

Результат тот же. Отрицательный.

==========

Приношу извинения. Что-то по-другому стало. Пока с ошибками. Но уже интереснее.

 
Eugeni Neumoin:

Жестко заданные через директивы препроцессора цвет и стиль потом иногда могут вызывать какие-то эффекты ненужные.

Поэтому от такого задания стиля и цвета давно отказался. У меня в разработке производится активное изменение через графический интерфейс стиля и цвета. И именно через функцию это необходимо проводить. Тем более, в руководстве по языку говорится, что можно не через директивы задавать стиль и цвет, а с помощью функций. Примеры, правда, этого я не нашел. Попробовал. Не получается. Алексей Лебедев предложил решение. Над этим решением сейчас работаю.

Документация по MQL5: Пользовательские индикаторы / PlotIndexSetInteger
Документация по MQL5: Пользовательские индикаторы / PlotIndexSetInteger
  • www.mql5.com
//| Custom indicator initialization function                         | //| get color index                                                  | //| Custom indicator iteration function                              |
123456
Новый комментарий