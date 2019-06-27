Отличие работы прорисовки нескольких линий индикатора в МТ4 и в МТ5 - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для DRAW_ZIGZAG
На два буфера, одна линия(plot).
Свойства через директивы или функции - без разницы.
Вот так было с
Вот так стало с Вашим предложением
Как видите, есть разница.
И там, и там ошибка. Но с Вашим предложением еще и половила линий не выводится.
==========
Хотя, поколдую над Вашим предложением.
Для DRAW_ZIGZAG
На два буфера, одна линия(plot).
Свойства через директивы или функции - без разницы.
Попробовал на mzz9.mq5. Не получилось.
Это уже обсуждалось. Не подходит.
Надо без задействования директив препроцессора задавать стили, цвет, тип линий.
Это уже обсуждалось. Не подходит.
Надо без задействования директив препроцессора задавать стили, цвет, тип линий.
А так?
А так?
Нет. Это не подходит:Сейчас пробую предложение Алексея Лебедева на большом индикаторе. Долго редактировать приходится. Если получится, отпишу здесь.
Я про это:
Я про это:
Жестко заданные через директивы препроцессора цвет и стиль потом иногда могут вызывать какие-то эффекты ненужные.
Поэтому от такого задания стиля и цвета давно отказался. У меня в разработке производится активное изменение через графический интерфейс стиля и цвета. И именно через функцию это необходимо проводить. Тем более, в руководстве по языку говорится, что можно не через директивы задавать стиль и цвет, а с помощью функций. Примеры, правда, этого я не нашел. Попробовал. Не получается. Алексей Лебедев предложил решение. Над этим решением сейчас работаю.
Попробовал предложение Алексея Лебедева.
Результат тот же. Отрицательный.
==========
Приношу извинения. Что-то по-другому стало. Пока с ошибками. Но уже интереснее.
Жестко заданные через директивы препроцессора цвет и стиль потом иногда могут вызывать какие-то эффекты ненужные.
Поэтому от такого задания стиля и цвета давно отказался. У меня в разработке производится активное изменение через графический интерфейс стиля и цвета. И именно через функцию это необходимо проводить. Тем более, в руководстве по языку говорится, что можно не через директивы задавать стиль и цвет, а с помощью функций. Примеры, правда, этого я не нашел. Попробовал. Не получается. Алексей Лебедев предложил решение. Над этим решением сейчас работаю.