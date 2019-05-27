Структуризация данных проекта
PS даже Notepad++ умеет так делать хоть и не так удобно как в VS
Тут про фолдинг тема уже сто раз поднималась. Кстати, я сложный код, если его нужно свернуть и посмотреть в целом, переношу в тот же Notepad++ и смотрю что и как.
А я - за то, чтобы код был как можно проще, и чтобы не надо было "сворачивать-разворачивать".
Три уровня вложенности - на мой взгляд, это вобще предел, слишком сложно разбираться, и такие конструкции надо пересыпать комментариями, чтобы потом можно было легко понимать, где и что происходит. Четыре - вобще недопустимо.
У меня везде максимум два уровня вложенности, и даже два - это редкость, чаще всего один.
Вся функциональность - раскладывается по вызываемым функциям. На мой взгляд - пусть компьютер следит за стеком, чем я буду следить за этими вложенными операторами. Плюс еще и меня нервируют при этом операторы break - по идее, они должны прерывать ближайший уровень вложенности, но когда этот оператор, скажем, на втором уровне, а всего у нас три уровня вложений - лично меня это весьма напрягает, я считаю, что это весьма "багоопасное" место.
В идеале - любая функция должна умещаться на один экран текста. И иметь в циклах один уровень вложенности.
При таком подходе к написанию кода - "сворачивание-разворачивание" теряет актуальность, и даже смысл.
Класс - 1 уровень
Метод - 2 уровень
Цикл в методе - 3 уровень
Проверка в цикле метода - 4 уровень
что упрощать собираетесь то ?
Это подход к программированию. А парень просто хочет удобства редактора.
Именно так , потому и спрашиваю есть ли в этом IDE такая возможность , но судя по всему пока нет :(
Alt+M на 80% решает вопрос
Спасибо за подсказку, палец вверх так сказать , на небольших проектах возможно вполне даже удобно , но вот с большими имеются вопросы
1. отсутствует скрулбар
2. не работает даже скрул мыши и приходится тыкать мышей в треугольнички что не есть удобно
Классы у нас описываются в разных файлах, так что этот уровень "складывается".
Методы - описываются различными функциями - так что этот уровень также "складывается".
Цикл в методе - вполне нормально, это и есть уровень вложенности.
Проверка в цикле метода это не цикл в цикле, но даже если это трактовать, как "уровень вложенности" - то он только второй, вполне допустимый.
Здравствуте все обитатели сего форума.
Возможно я ищу где то не там , или ищу то чего нет , но хотелось бы видеть в редакторе (MetaEditor) структуру написанного с возможность сворачивания разворачивания.
С моей точки зрения лицезреть развернутый код оочень не удобно и часто возникает путаница (да закладки это немного исправляют но это всё равно немного не то). Вот пример один и тот же код в разных IDE - MetaEditor и VS2017
Как видим во втором варианте гораздо нагляднее видна структура файла и лишние переменные и операции глаза не мозолят.
