Скорость тестера - страница 3
Если Вы не можете менять алгоритм в процессе тестирования, то опять придёте к тому же самому состоянию
Это очень важно при отладке. А отладка на исторических данных, это тестер.
То есть, пока нет торговых операций, гуй не нагружаем. Как только что-то произошло (торговая операция, вывод в лог), сразу же отрисовываем текущее состояние. До следующего события
Имелась в виду кнопка "Пропустить до торговой операции".
Запускаем тест, жмем ее, и получаем тик, который привел к открытию позиции. Жмем еще, и видим закрытие/модификацию или открытие другой позиции (установку ордера).
Может быть лучше добавить в список "Моделирование"? Конечно если получится...
Это менее удобно. Кнопка позволит совмещать и моделирование и переход по торговым транзакциям.
в какой-то момент хотел сделать новую тему за это безобразие, а потом решил погуглить ))
Вообще, это напоминает советский анекдот про солонку