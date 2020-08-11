Скорость тестера - страница 3

Новый комментарий
 
Slava:

Зачем?

Если Вы не можете менять алгоритм в процессе тестирования, то опять придёте к тому же самому состоянию

Это очень важно при отладке. А отладка на исторических данных, это тестер.

 
Slava:
То есть, пока нет торговых операций, гуй не нагружаем. Как только что-то произошло (торговая операция, вывод в лог), сразу же отрисовываем текущее состояние. До следующего события

Имелась в виду кнопка "Пропустить до торговой операции".

Запускаем тест, жмем ее, и получаем тик, который привел к открытию позиции. Жмем еще, и видим закрытие/модификацию или открытие другой позиции (установку ордера).

 
Andrey Khatimlianskii:

Имелась в виду кнопка "Пропустить до торговой операции".

Запускаем тест, жмем ее, и получаем тик, который привел к открытию позиции. Жмем еще, и видим закрытие/модификацию или открытие другой позиции (установку ордера).

Может быть лучше добавить в список "Моделирование"? Конечно если получится...

 
Alexey Viktorov:

Может быть лучше добавить в список "Моделирование"? Конечно если получится...

Это менее удобно. Кнопка позволит совмещать и моделирование и переход по торговым транзакциям.

 
Andrey Khatimlianskii:

Это менее удобно. Кнопка позволит совмещать и моделирование и переход по торговым транзакциям.

Хорошая идея. 
Сейчас пользуюсь паузой в эксперте для этого. Когда открытие закрытие то эксперт впадает в цикл. 
Если бы была штатная функция было бы интереснее. мой способ иногда не "отцикливается" приходится мониторить кнопку продолжения
 

в какой-то момент хотел сделать новую тему за это безобразие, а потом решил погуглить ))

Вообще, это напоминает советский анекдот про солонку 


123
Новый комментарий