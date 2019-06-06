Стратегия на удержание: акции-фьючерсы. - страница 3

Новый комментарий
 
prostotrader:

Если честно, я устал объяснять, я давал ссылку на эту стратегию,

если лень читать, то.... нечего делать, только бум!

Это не демо!

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

префы башнефть похоже надо брать

prostotrader, 2019.04.19 16:17

Не совсем так. Ничего не зависит от стоимости актива.

Не важна его стоимость вообще.

Прибыль образуется из спреда между фьючерсом и СПОТом.

Дивиденты тоже стоят обособлено.

Если есть дивиденты, просто по другому считается спред.

Добавлено

Прелесть этой ТС в том, что вообще нет никаких просадок (потерь), только доход (больше или меньше :) )

Причем, прибыль фиксируется при покупке(акции) и продаже(фьючерсы)

Остается дождаться экспирации.

Добавлено

Вот древнейшая схема стратегии

Добавлено

К сожалению, у этой ТС, есть один недостаток - нельзя продавать акции и покупать фьючерс.

Если, вдруг, по акциям решат выплатить дивиденты, то в случае продажи акции (нами) с нас удержат эти дивиденты,

потому что акции проданы :(


Прочитал, уже с компа.

Стратегия аналогична той, кот я кратко описывал в одной из тем 2-3 мес назад.

При покупке акций и продажи фьючей с бэквордацией, прибыль такой стратегии при экспирации будет отрицательной. Переместите на своем графике начальную точку кривой фьюча ниже стоимости акций, и получите убыток. Что в вашем случае со Сбером и имело место.

Такие стратегии работают только с изначальным контанго по фьючерсу. Что, кстати, вы и нарисовали в описании стратегии.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Стратегия на удержание: акции-фьючерсы.

prostotrader, 2019.05.27 19:05

Так у меня позиции наращиваются не более 5 фьючерсов за раз.

Бэквордация здесь ~13 р на акцию. К экспирации это будет чистый убыток.
 
Yuriy Asaulenko:

Прочитал, уже с компа.

Стратегия аналогична той, кот я кратко описывал в одной из тем 2-3 мес назад.

При покупке акций и продажи фьючей с бэквордацией, прибыль такой стратегии при экспирации будет отрицательной. Переместите на своем графике начальную точку кривой фьюча ниже стоимости акций, и получите убыток. Что в вашем случае со Сбером и имело место.

Такие стратегии работают только с изначальным контанго по фьючерсу. Что, кстати, вы и нарисовали в описании стратегии.

Бэквордация здесь ~13 р на акцию. К экспирации это будет чистый убыток.

При бэквардации платят дивиденты...

 
prostotrader:

При бэквардации платят дивиденды...

Эт точно, дивы здесь вообще ни при чем. Сколько дивов будет на 1 акцию Сбера? В итоге, получится на  акцию на 13 р меньше.

 

Добрый день, спецы невидимого фронта.

Давно я задумывался начать торговать фьючи, но всё времени не было разобраться, а то просто упускал из виду. Сейчас заметил эту ветку и решил проконсультироваться.

На примере газпрома: у меня набрано в долго срок на пенсию 5090 лотов*10шт= 50900шт акций, средняя цена 167,8 руб за шт. Если я правильно понимаю максимальное кол-во фьючей я могу торговать 509 контрактов?

 

На эти данные, я имею ценовые уровни: нижний лимит, верхний лимит, расчётная цена обязательно внимание обращать?


 
Sergey Novokhatskiy:

Добрый день, спецы невидимого фронта.

Давно я задумывался начать торговать фьючи, но всё времени не было разобраться, а то просто упускал из виду. Сейчас заметил эту ветку и решил проконсультироваться.

На примере газпрома: у меня набрано в долго срок на пенсию 5090 лотов*10шт= 50900шт акций, средняя цена 167,8 руб за шт. Если я правильно понимаю максимальное кол-во фьючей я могу торговать 509 контрактов?

Не. 509 контрактов по фьючам соответствует вашей позиции в акциях.

Торговать фьючерсы вы можете хоть тысячами, если деньги на счету есть.

Sergey Novokhatskiy:

На эти данные, я имею ценовые уровни: нижний лимит, верхний лимит, расчётная цена обязательно внимание обращать?

Желательно, если эти данные вам нужны, но не обязательно. По ходу разберетесь - что и когда нужно. Общего ответа нет.
 

Есть идея прикупить Россети. Что думаете?

Прошили сопротивление и объем растет.

123
Новый комментарий