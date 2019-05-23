Индикатор в подвал
Друзья однополчане , как закинуть мувинг в подвал ? При перетаскивании мышкой он выпрыгивает и всё равно на графике становиться и ещё применить к first indikator s data а у меня такой нету . И что делать ?
Zvezdochet:
К какому индикатору в подвал?
Alexey Viktorov:
К какому индикатору
MACD
- Прикрепить MACD к графику.
- В навигаторе выбрать Индикаторы - Трендовые - Moving Average и перетащить на график.
- В параметре "Применить к:" выбрать First Indicator Data.
Читайте ВНИМАТЕЛЬНО !! Мне НЕ НАДО на график мне в ПОДВАЛ надо !! А фёст индикаторс дата у меня в настройках нету !
Zvezdochet:
Так в подвал графика и тащите мувинг прямо на макд. Откройте навигатор, там нажмите левую клавишу мыши на мувиге и не отпуская клавишу тяните мышь в подвал на макд потом отпускайте клавишу.
Zvezdochet:
Фёрст появился ( не было точно ! ) мышкой мувинг не перетаскивается ни с графика , ни с списка индикаторов . Как понять " от него делайте индюк ?? Что значит пишите индюк ? На MQL ? Уже начал .....................
- MACD установить в подвал.
- На MACD в подвале из навигатора с индикаторами тянете зажатой левой кнопкой мыши мувинг. Выбираете параметры мувинга - Previous Indicators data и период.
- В параметрах мувинга вместо "Previous Indicators data" ставите "Open ". Выше картинка - все возможно.
