Индикатор в подвал

Друзья однополчане , как        закинуть  мувинг         в подвал   ?  При     перетаскивании      мышкой           он            выпрыгивает и всё      равно на графике       становиться             и ещё            применить   к   first          indikator  s      data   а      у меня такой                нету .  И что   делать ?
 
К какому индикатору в подвал?

 
К какому индикатору       

 MACD

 
  1. Прикрепить MACD к графику.
  2. В навигаторе выбрать Индикаторы - Трендовые - Moving Average и перетащить на график.
  3. В параметре "Применить к:" выбрать First Indicator Data.
 
Читайте  ВНИМАТЕЛЬНО    !!    Мне  НЕ НАДО  на график мне в ПОДВАЛ надо !!  А  фёст индикаторс дата  у меня в настройках нету  !
 
Мувинг  ОСЦИЛЯТОР   становится в подвал . Мувинг  ИНДИКАТОР нифига !
 
Так в подвал графика и тащите мувинг прямо на макд. Откройте навигатор, там нажмите левую клавишу мыши на мувиге и не отпуская клавишу тяните мышь в подвал на макд потом отпускайте клавишу.

 

Это МТ4 - 


А это МТ5 - 


Второй мувинг в МТ5 перетащить не могу ("first indicator's data" отсутствует, если перетаскиваешь второй мувинг ..)

 
Подумать не?  Ставите в подвал любой индюк, от него делаете мувинг, потом в мувинге меняете на open/close. Или пишите индюк.

ema_podval
 
Фёрст  появился ( не было точно ! ) мышкой мувинг не перетаскивается  ни с графика , ни с списка индикаторов . Как      понять   " от него   делайте индюк  ??  Что     значит пишите    индюк ?  На  MQL  ? Уже начал .....................
 
  1. MACD установить в подвал.
  2. На MACD в подвале из навигатора с индикаторами тянете зажатой левой кнопкой мыши мувинг. Выбираете параметры мувинга - Previous Indicators data и период.
  3. В параметрах мувинга  вместо "Previous Indicators data" ставите "Open ". Выше картинка - все возможно.
