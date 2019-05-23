Индикатор в подвал - страница 2
Четвёртый раз повторяю после того как отпускаешь кнопку мыши , мувинг ОСЦИЛЯТОР остаётся в подвале на MACD , а вот мувинг ИНДИКАТОР после того как кнопку мыши отпустить не становиттся на подвале на MACD отпрыгивает вверх на график
Да хоть 100500 раз повторяйте - работает и в MT4 и в MT5, скрин видели?. Мувинг цепляется на любой индикатор в подвале. Записывайте видео ваших действий и выкладывайте его сюда.
Я интуитивно догадался ..............после претаскивания выскочит окошко настроек индикатора . Если в окошке оставить close и нажать ОК
то индюк прыгнет вверх
если после появления окошка поставить first indikator s data и потом нажать ОК
тогда индюк останется в подвале
но этого никто не сказал
Ihor Herasko, 2019.05.22 18:37
Sergey Golubev, 2019.05.22 19:52
Это МТ4 -
А это МТ5 -
Второй мувинг в МТ5 перетащить не могу ("first indicator's data" отсутствует, если перетаскиваешь второй мувинг ..)
Unicornis, 2019.05.22 20:05
Подумать не? Ставите в подвал любой индюк, от него делаете мувинг, потом в мувинге меняете на open/close. Или пишите индюк.
Unicornis, 2019.05.22 20:21
И от меня (щёлкнуть по картинке):
Это у вас такой троллинг?
Вам в самом начале ответили же:
Ihor Herasko, 2019.05.22 18:37
И от меня (щёлкнуть по картинке):
В чем делаете картинки?
В личку скинул
Артем, это ведь не реклама клиента, или конкурента MQL, а ссылка на очень удобный инструмент для обсуждения совместных проектов. Неужто пожизненный цах с гвоздями за публичную ссылку?
На офф.сайте много сторонних ссылок на разные ресурсы - ну их....
Ищи ShareX