Четвёртый раз   повторяю    после      того  как     отпускаешь   кнопку мыши ,  мувинг    ОСЦИЛЯТОР    остаётся в подвале на   MACD  ,  а  вот   мувинг   ИНДИКАТОР   после   того  как  кнопку   мыши    отпустить     не становиттся на подвале        на  MACD   отпрыгивает   вверх   на график 
 
Zvezdochet:
Четвёртый раз   повторяю    после      того  как     отпускаешь   кнопку мыши ,  мувинг    ОСЦИЛЯТОР    остаётся в подвале на   MACD  ,  а  вот   мувинг   ИНДИКАТОР   после   того  как  кнопку   мыши    отпустить     не становиттся на подвале        на  MACD   отпрыгивает   вверх   на график 

Да хоть 100500 раз повторяйте - работает и в MT4 и в MT5, скрин видели?. Мувинг цепляется на любой индикатор в подвале. Записывайте видео ваших действий и выкладывайте его сюда. 

 

Я    интуитивно  догадался ..............после    претаскивания   выскочит  окошко  настроек  индикатора . Если в окошке  оставить     close     и нажать   ОК

то   индюк  прыгнет  вверх

если   после  появления  окошка  поставить  first          indikator  s      data  и потом  нажать  ОК

 тогда индюк  останется в подвале


но  этого   никто не сказал 

 
Zvezdochet:

Я    интуитивно  догадался ..............после    претаскивания   выскочит  окошко  настроек  индикатора . Если в окошке  оставить     close     и нажать   ОК

то   индюк  прыгнет  вверх

если   после  появления  окошка  поставить  first          indikator  s      data  и потом  нажать  ОК

 тогда индюк  останется в подвале


но  этого   никто не сказал 

Это МТ4 - 


А это МТ5 - 


Второй мувинг в МТ5 перетащить не могу ("first indicator's data" отсутствует, если перетаскиваешь второй мувинг ..)


Подумать не?  Ставите в подвал любой индюк, от него делаете мувинг, потом в мувинге меняете на open/close. Или пишите индюк.

ema_podval

  1. MACD установить в подвал.
  2. На MACD в подвале из навигатора с индикаторами тянете зажатой левой кнопкой мыши мувинг. Выбираете параметры мувинга - Previous Indicators data и период.
  3. В параметрах мувинга  вместо "Previous Indicators data" ставите "Open ". Выше картинка - все возможно.

И от меня (щёлкнуть по картинке):


Это у вас такой троллинг?

 
  1. Прикрепить MACD к графику.
  2. В навигаторе выбрать Индикаторы - Трендовые - Moving Average и перетащить на график.
  3. Появлялось  окошко настроек и я жал   ОК
  4. Иднюк прыгал  вверх  и там я   вновь  открывал  окошко  и   нажимал   В параметре "Применить к:" выбрать First Indicator Datу
 
Zvezdochet:
  1. Прикрепить MACD к графику.
  2. В навигаторе выбрать Индикаторы - Трендовые - Moving Average и перетащить на график.
  3. Появлялось  окошко настроек и я жал   ОК
  4. Иднюк прыгал  вверх  и там я   вновь  открывал  окошко  и   нажимал   В параметре "Применить к:" выбрать First Indicator Datу

Вам в самом начале ответили же:

Где тут сказано про нажатие на ОК в окне настроек? Здесь три шага. И на третьем - выбор First Indicator Data. Нигде нет про "сначала на ОК".
 
Artyom Trishkin:

И от меня (щёлкнуть по картинке):

В чем делаете картинки?

 
Unicornis:

В чем делаете картинки?

В личку скинул

 
Artyom Trishkin:

В личку скинул

Артем, это ведь не реклама клиента, или конкурента MQL, а ссылка на очень удобный инструмент для обсуждения совместных проектов. Неужто пожизненный цах с гвоздями за публичную ссылку? 

 
Алексей Тарабанов:

Артем, это ведь не реклама клиента, или конкурента MQL, а ссылка на очень удобный инструмент для обсуждения совместных проектов. Неужто пожизненный цах с гвоздями за публичную ссылку? 

На офф.сайте много сторонних ссылок на разные ресурсы - ну их....

Ищи ShareX

