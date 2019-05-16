CopyBuffer копирует массив не полностью
int values_to_copy=(calculated1<calculated2 && calculated1<calculated3 && calculated1<calculated4) ? calculated1 : (calculated2<calculated1 && calculated2<calculated3 && calculated2<calculated4) ? calculated2 : (calculated3<calculated1 && calculated3<calculated2 && calculated3<calculated4) ? calculated3 : calculated4; if(CopyBuffer(Fast1MAHandle,0,0,values_to_copy,Fast1MABuffer) != values_to_copy || CopyBuffer(Slow1MAHandle,0,0,values_to_copy,Slow1MABuffer) != values_to_copy || CopyBuffer(Fast2MAHandle,0,0,values_to_copy,Fast2MABuffer) != values_to_copy || CopyBuffer(Slow2MAHandle,0,0,values_to_copy,Slow2MABuffer) != values_to_copy ) return(rates_total);
Может так будет правильней
Возможно по условиям и будет правильнее, но почему же все таки
CopyBuffer(Fast1MAHandle,0,0,values_to_copy,Fast1MABuffer)
копирует не все количество values_to_copy?
Где-то меньше бар. Как видите я выбрал минимальное число и его запустил в CopyBuffer
Для каждой валюты свой индикатор, соответственно и Handle.
С этим то я согласен, что где то меньше бар. Поэтому я и считываю количество бар в каждом хэндле индикатора iMA через BarsCalculated().
Это же значение (calculated1,2,3,4) я и указываю, при копировании каждого индивидуально массива. Но смысл в том, что после обработки всех CopyBuffer, получается один и тот же размер массива.
Для каждой валюты свой индикатор, соответственно и Handle.
Это тоже ясно, но опять же для двух разных инструментов, для четырех Handle, в итоге выход один размер массивов после CopyBuffer.
Сравните скопированное количество со значением rates_total и попробуйте сделать выводы.
ArraySize(Fast1MABuffer);// размер буфера индикатора, все они равны rates_total.
как-то так проверить:
int copy1=CopyBuffer(Fast1MAHandle,0,0,calculated1,Fast1MABuffer);
Print("copy1=",copy1);
Вот вот именно. А при работе с двумя инструментами у нас выходит, что изначально rates_total у двух инструментов разный, это можно увидеть через BarsCalculated().
Но именно после CopyBuffer с копированием разного количество баров (calculated1,2,3,4) в буффер, выходит что по обоим инструментам размер буфера становится одинаковым.
Как-то так
//+------------------------------------------------------------------+ //| 3.mq5 | //| Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_label1 "Line1" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrRed #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "Line2" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrBlue #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 double Line1Buffer[]; double Fast1MABuffer[]; double Slow1MABuffer[]; double Line2Buffer[]; double Fast2MABuffer[]; double Slow2MABuffer[]; int Fast1MAHandle; int Slow1MAHandle; int Fast2MAHandle; int Slow2MAHandle; input string Symbol1="EURUSD"; input string Symbol2="GBPUSD"; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { SetIndexBuffer(0,Line1Buffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,Line2Buffer,INDICATOR_DATA); IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,(int)(SymbolInfoInteger(Symbol1,SYMBOL_DIGITS)<SymbolInfoInteger(Symbol2,SYMBOL_DIGITS) ? SymbolInfoInteger(Symbol2,SYMBOL_DIGITS) : SymbolInfoInteger(Symbol1,SYMBOL_DIGITS))); ArraySetAsSeries(Line1Buffer, true); ArraySetAsSeries(Line2Buffer, true); ArraySetAsSeries(Fast1MABuffer,true); ArraySetAsSeries(Slow1MABuffer,true); ArraySetAsSeries(Fast2MABuffer,true); ArraySetAsSeries(Slow2MABuffer,true); Fast1MAHandle=iMA(Symbol1,PERIOD_CURRENT,12,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE); Slow1MAHandle=iMA(Symbol1,PERIOD_CURRENT,26,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE); Fast2MAHandle=iMA(Symbol2,PERIOD_CURRENT,12,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE); Slow2MAHandle=iMA(Symbol2,PERIOD_CURRENT,26,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE); IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"Индикатор №3: "+Symbol1+"/"+Symbol2); return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int limit=0; if(prev_calculated==0) { limit=BCalc(Fast1MAHandle); int _limit=BCalc(Slow1MAHandle); if(limit>_limit) limit=_limit; _limit=BCalc(Fast2MAHandle); if(limit>_limit) limit=_limit; _limit=BCalc(Slow2MAHandle); if(limit>_limit) limit=_limit; } else limit=rates_total-prev_calculated; if(limit<2) limit=2; ZeroMemory( Fast1MABuffer ); ZeroMemory( Slow1MABuffer ); ZeroMemory( Fast2MABuffer ); ZeroMemory( Slow2MABuffer ); if(CopyBuffer(Fast1MAHandle,0,0,limit,Fast1MABuffer) != limit || CopyBuffer(Slow1MAHandle,0,0,limit,Slow1MABuffer) != limit || CopyBuffer(Fast2MAHandle,0,0,limit,Fast2MABuffer) != limit || CopyBuffer(Slow2MAHandle,0,0,limit,Slow2MABuffer) != limit ) return(rates_total); for(int i=0;i<limit && !IsStopped();i++) { Line1Buffer[i]=Fast1MABuffer[i]-Slow1MABuffer[i]; Line2Buffer[i]=Fast2MABuffer[i]-Slow2MABuffer[i]; } return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { Comment(""); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int BCalc(const int MAHandle) { int BCalc=BarsCalculated(MAHandle); if(BCalc<=0) { PrintFormat("BarsCalculated() вернул %d, код ошибки %d",BCalc,GetLastError()); return(0); } return(BCalc); } //+------------------------------------------------------------------+
Дальше сами ловите что не так.
Пытаюсь создать мультивалютный индикатор.
Использую
Расчет calculated1 делаю
BarsCalculated(MAHandle)
Соответственно Fast1MABuffer должно быть скопировано calculated1 элементов массива. Но на деле при проверке Fast1MABuffer через
ArraySize(Fast1MABuffer)
Получается другое количество. Как так может быть, или что то недопонимаю?
И еще один вопрос параллельный, почему
BarsCalculated(MAHandle)
для всех
то есть, для разных валютных пар, получается одно и тоже число?
и
ArraySize(Fast1MABuffer);
для всех Fast1MABuffer, Slow1MABuffer, Fast2MABuffer, Slow2MABuffer. Тоже в итоге один размер.