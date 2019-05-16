проблема тестирования на некоторых валютах history data load error. Антивирус блокирует загрузку истории

Открываю демо счет в любой компании. 

валюта депозита USD



Запускаю тестер

 


выставляю EURAUD

включаю тестер и вижу такие ошибки:

2019.05.14 23:00:19.869 EURAUD,M5: history cache allocated for 101441 bars and contains 74261 bars from 2018.01.02 09:00 to 2018.12.31 20:55
2019.05.14 23:00:19.869 EURAUD,M5: history begins from 2018.01.02 09:00
2019.05.14 23:00:19.870 EURUSD: symbol to be synchronized
2019.05.14 23:00:19.871 EURUSD: symbol synchronized, 3464 bytes of symbol info received
2019.05.14 23:00:19.871 EURUSD: history synchronization started
2019.05.14 23:00:21.597 base file G:\РАБОТА\expforex\!!!!.  $$$ заказы на прогр\ROBO MT5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\..\bases\Alpari-MT5-Demo\history\EURUSD\2018.hcs open error [3]
2019.05.14 23:00:21.597 EURUSD: history synchronization error [apply error]
2019.05.14 23:00:21.597 EURUSD: load 2.39 Mb of history data to synchronize in 0:00:01.725
2019.05.14 23:00:21.597 EURUSD: history synchronized from 2018.01.02 to 2018.12.31
2019.05.14 23:00:21.597 EURUSD: history data load error
2019.05.14 23:00:21.598 2019.01.01 00:00:00  no prices for symbol EURUSD (1970.01.01 00:00:00  0.00000 0.00000)
2019.05.14 23:00:21.598 2019.01.01 00:00:00  no prices for symbol EURUSD (1970.01.01 00:00:00 0.00000, 0.00000)
2019.05.14 23:00:21.598 2019.01.01 00:00:00  no prices for symbol EURUSD (1970.01.01 00:00:00 0.00000, 0.00000)
2019.05.14 23:00:21.598 2019.01.01 00:00:00  no prices for symbol EURUSD (1970.01.01 00:00:00 0.00000, 0.00000)
2019.05.14 23:00:21.598 2019.01.01 00:00:00  no prices for symbol EURUSD (1970.01.01 00:00:00 0.00000, 0.00000)
2019.05.14 23:00:21.598 2019.01.01 00:00:00  no prices for symbol EURUSD (1970.01.01 00:00:00 0.00000, 0.00000)
2019.05.14 23:00:21.598 2019.01.01 00:00:00  no prices for symbol EURUSD (1970.01.01 00:00:00 0.00000, 0.00000)
2019.05.14 23:00:21.598 2019.01.01 00:00:00  no prices for symbol EURUSD (1970.01.01 00:00:00 0.00000, 0.00000)
2019.05.14 23:00:21.598 AUDUSD: symbol to be synchronized
2019.05.14 23:00:21.598 symbol AUDUSD synchronization error
2019.05.14 23:00:21.598 AUDUSD: symbol to be synchronized
2019.05.14 23:00:21.598 symbol AUDUSD synchronization error



при чем 1 раз из 10 тест запустился. 

на любом эксперте.... MACD SAMPLE



 

в какой то момент перестает работать тестер.

после удаления этих процессов тестер работает:


 
Свободное место на диске проверить.
 

терминалы на G



AppData\Roaming - здесь пусто


теперь запускаю оптимизацию






получаю ошибку:

2019.05.14 23:38:31.261 Tester  optimization on all MarketWatch symbols started
2019.05.14 23:38:31.266 Core 3  agent process started
2019.05.14 23:38:31.268 Core 4  agent process started
2019.05.14 23:38:31.271 Core 5  agent process started
2019.05.14 23:38:31.273 Core 6  agent process started
2019.05.14 23:38:31.275 Core 7  agent process started
2019.05.14 23:38:31.277 Core 8  agent process started
2019.05.14 23:38:31.277 Tester  GBPUSD: history data begins from 2010.01.04 00:00
2019.05.14 23:38:31.287 Tester  USDCHF: history data begins from 2010.01.04 00:00
2019.05.14 23:38:31.289 Core 3  agent process started
2019.05.14 23:38:31.295 Core 4  agent process started
2019.05.14 23:38:31.311 Core 5  agent process started
2019.05.14 23:38:31.374 Core 6  agent process started
2019.05.14 23:38:31.378 Core 7  agent process started
2019.05.14 23:38:31.388 Core 8  agent process started
2019.05.14 23:38:31.398 Tester  USDJPY: history data begins from 1998.01.02 00:00
2019.05.14 23:38:31.490 Core 3  agent process started
2019.05.14 23:38:31.500 Core 4  agent process started
2019.05.14 23:38:31.503 Core 5  agent process started
2019.05.14 23:38:31.518 Core 6  agent process started
2019.05.14 23:38:31.527 Core 7  agent process started
2019.05.14 23:38:31.532 Core 8  agent process started
2019.05.14 23:38:31.642 Tester  USDCAD: preliminary downloading of M1 history started
2019.05.14 23:38:35.942 Tester  USDCAD: history data begins from 2017.12.21 00:00
2019.05.14 23:38:35.942 Core 3  connecting to 127.0.0.1:3000
2019.05.14 23:38:35.942 Core 3  connected
2019.05.14 23:38:35.942 Core 4  connecting to 127.0.0.1:3001
2019.05.14 23:38:35.942 Core 5  connecting to 127.0.0.1:3002
2019.05.14 23:38:35.942 Core 4  connected
2019.05.14 23:38:35.942 Core 5  connected
2019.05.14 23:38:35.942 Core 6  connecting to 127.0.0.1:3003
2019.05.14 23:38:35.942 Core 6  connected
2019.05.14 23:38:35.942 Core 7  connecting to 127.0.0.1:3004
2019.05.14 23:38:35.942 Core 8  connecting to 127.0.0.1:3005
2019.05.14 23:38:35.942 Core 7  connected
2019.05.14 23:38:35.943 Core 8  connected
2019.05.14 23:38:35.953 Tester  AUDUSD: history data begins from 1998.01.06 00:00
2019.05.14 23:38:35.990 Core 7  authorized (agent build 2037)
2019.05.14 23:38:35.990 Core 6  authorized (agent build 2037)
2019.05.14 23:38:35.990 Core 4  authorized (agent build 2037)
2019.05.14 23:38:35.990 Core 3  authorized (agent build 2037)
2019.05.14 23:38:35.991 Core 5  authorized (agent build 2037)
2019.05.14 23:38:35.991 Core 8  authorized (agent build 2037)
2019.05.14 23:38:36.163 Tester  EURCHF: history check started
2019.05.14 23:38:36.263 Tester  EURCHF: preliminary downloading of M1 history started
2019.05.14 23:38:41.117 Tester  EURCHF: history data begins from 2017.12.21 00:00
2019.05.14 23:38:41.117 Tester  EURUSD: history data begins from 1999.01.04 00:00
2019.05.14 23:38:41.117 Tester  testing on MarketWatch symbols finished, total passes 0
2019.05.14 23:38:41.127 Statistics      optimization done in 0 minutes 10 seconds
2019.05.14 23:38:41.127 Core 3  connection closed
2019.05.14 23:38:41.127 Core 4  connection closed
2019.05.14 23:38:41.127 Core 5  connection closed
2019.05.14 23:38:41.127 Core 6  connection closed
2019.05.14 23:38:41.127 Core 7  connection closed
2019.05.14 23:38:41.127 Core 8  connection closed
 
2039.
 
fxsaber:
2039.


тоже самое.


запустил оптимизатор, нажал стоп - терминал завис... 

утром разберусь.

 

после перезапуска компьютера, оптимизация идет успешно.


это я так для себя.... 

  
2019.05.16 07:53:10.434 Tester  EURUSD: history data begins from 1984.07.04 00:00
2019.05.16 07:53:10.434 Tester  AUDUSD: history data begins from 1999.01.05 00:00
2019.05.16 07:53:10.434 Core 3  connecting to 127.0.0.1:3000
2019.05.16 07:53:10.434 Core 3  connected
2019.05.16 07:53:10.442 Core 3  authorized (agent build 2039)
2019.05.16 07:53:10.444 Tester  EURAUD,M1 (MetaQuotes-Demo): testing of from 2019.02.01 00:00 to 2019.05.15 00:00
2019.05.16 07:53:11.717 Core 3  common synchronization completed
2019.05.16 07:53:11.905 Core 3  EURAUD: history for 2018 year synchronized
2019.05.16 07:53:11.960 Core 3  EURAUD: history for 2019 year synchronized
2019.05.16 07:53:11.960 Core 3  EURAUD: history synchronization completed [2859 Kb]
2019.05.16 07:53:11.961 Core 3  EURAUD: 2.79 Mb of history processed in 0:00.219
2019.05.16 07:53:13.775 Core 3  disconnected
2019.05.16 07:53:13.775 Core 3  connection closed
 

Виноват АНТИВИРУС!

Хотя терминалы добавлены в исключения!"

Не пускает загружать историю с сервера

 

А вот отказ от оптимизации всех символов вывел на такой баг:

при использовании например МА

// индикатор
   h_ma1=iMA(symb,TFFilterMA,PeriodFilterMa,0,MethodFilterMa,PRICE_CLOSE);

Если установить PeriodFilterMa , например 2000, то тест не начинается. 

Пишет, что нет истории. 


После того, как я разрешил приложению terminal64 все действия по всем IP - история загружается нормально. 

 

ради интереса переименовал в папке истории EURAUD файлы 


провел тот же тест



и все прошло успешно :-)




УРАААА


что то с разрешением файлов! HCC и HCS 

12
