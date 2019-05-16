проблема тестирования на некоторых валютах history data load error. Антивирус блокирует загрузку истории
Свободное место на диске проверить.
терминалы на G
AppData\Roaming - здесь пусто
теперь запускаю оптимизацию
получаю ошибку:
2019.05.14 23:38:31.261 Tester optimization on all MarketWatch symbols started 2019.05.14 23:38:31.266 Core 3 agent process started 2019.05.14 23:38:31.268 Core 4 agent process started 2019.05.14 23:38:31.271 Core 5 agent process started 2019.05.14 23:38:31.273 Core 6 agent process started 2019.05.14 23:38:31.275 Core 7 agent process started 2019.05.14 23:38:31.277 Core 8 agent process started 2019.05.14 23:38:31.277 Tester GBPUSD: history data begins from 2010.01.04 00:00 2019.05.14 23:38:31.287 Tester USDCHF: history data begins from 2010.01.04 00:00 2019.05.14 23:38:31.289 Core 3 agent process started 2019.05.14 23:38:31.295 Core 4 agent process started 2019.05.14 23:38:31.311 Core 5 agent process started 2019.05.14 23:38:31.374 Core 6 agent process started 2019.05.14 23:38:31.378 Core 7 agent process started 2019.05.14 23:38:31.388 Core 8 agent process started 2019.05.14 23:38:31.398 Tester USDJPY: history data begins from 1998.01.02 00:00 2019.05.14 23:38:31.490 Core 3 agent process started 2019.05.14 23:38:31.500 Core 4 agent process started 2019.05.14 23:38:31.503 Core 5 agent process started 2019.05.14 23:38:31.518 Core 6 agent process started 2019.05.14 23:38:31.527 Core 7 agent process started 2019.05.14 23:38:31.532 Core 8 agent process started 2019.05.14 23:38:31.642 Tester USDCAD: preliminary downloading of M1 history started 2019.05.14 23:38:35.942 Tester USDCAD: history data begins from 2017.12.21 00:00 2019.05.14 23:38:35.942 Core 3 connecting to 127.0.0.1:3000 2019.05.14 23:38:35.942 Core 3 connected 2019.05.14 23:38:35.942 Core 4 connecting to 127.0.0.1:3001 2019.05.14 23:38:35.942 Core 5 connecting to 127.0.0.1:3002 2019.05.14 23:38:35.942 Core 4 connected 2019.05.14 23:38:35.942 Core 5 connected 2019.05.14 23:38:35.942 Core 6 connecting to 127.0.0.1:3003 2019.05.14 23:38:35.942 Core 6 connected 2019.05.14 23:38:35.942 Core 7 connecting to 127.0.0.1:3004 2019.05.14 23:38:35.942 Core 8 connecting to 127.0.0.1:3005 2019.05.14 23:38:35.942 Core 7 connected 2019.05.14 23:38:35.943 Core 8 connected 2019.05.14 23:38:35.953 Tester AUDUSD: history data begins from 1998.01.06 00:00 2019.05.14 23:38:35.990 Core 7 authorized (agent build 2037) 2019.05.14 23:38:35.990 Core 6 authorized (agent build 2037) 2019.05.14 23:38:35.990 Core 4 authorized (agent build 2037) 2019.05.14 23:38:35.990 Core 3 authorized (agent build 2037) 2019.05.14 23:38:35.991 Core 5 authorized (agent build 2037) 2019.05.14 23:38:35.991 Core 8 authorized (agent build 2037) 2019.05.14 23:38:36.163 Tester EURCHF: history check started 2019.05.14 23:38:36.263 Tester EURCHF: preliminary downloading of M1 history started 2019.05.14 23:38:41.117 Tester EURCHF: history data begins from 2017.12.21 00:00 2019.05.14 23:38:41.117 Tester EURUSD: history data begins from 1999.01.04 00:00 2019.05.14 23:38:41.117 Tester testing on MarketWatch symbols finished, total passes 0 2019.05.14 23:38:41.127 Statistics optimization done in 0 minutes 10 seconds 2019.05.14 23:38:41.127 Core 3 connection closed 2019.05.14 23:38:41.127 Core 4 connection closed 2019.05.14 23:38:41.127 Core 5 connection closed 2019.05.14 23:38:41.127 Core 6 connection closed 2019.05.14 23:38:41.127 Core 7 connection closed 2019.05.14 23:38:41.127 Core 8 connection closed
2039.
fxsaber:
2039.
2039.
тоже самое.
запустил оптимизатор, нажал стоп - терминал завис...
утром разберусь.
после перезапуска компьютера, оптимизация идет успешно.
это я так для себя....
2019.05.16 07:53:10.434 Tester EURUSD: history data begins from 1984.07.04 00:00 2019.05.16 07:53:10.434 Tester AUDUSD: history data begins from 1999.01.05 00:00 2019.05.16 07:53:10.434 Core 3 connecting to 127.0.0.1:3000 2019.05.16 07:53:10.434 Core 3 connected 2019.05.16 07:53:10.442 Core 3 authorized (agent build 2039) 2019.05.16 07:53:10.444 Tester EURAUD,M1 (MetaQuotes-Demo): testing of from 2019.02.01 00:00 to 2019.05.15 00:00 2019.05.16 07:53:11.717 Core 3 common synchronization completed 2019.05.16 07:53:11.905 Core 3 EURAUD: history for 2018 year synchronized 2019.05.16 07:53:11.960 Core 3 EURAUD: history for 2019 year synchronized 2019.05.16 07:53:11.960 Core 3 EURAUD: history synchronization completed [2859 Kb] 2019.05.16 07:53:11.961 Core 3 EURAUD: 2.79 Mb of history processed in 0:00.219 2019.05.16 07:53:13.775 Core 3 disconnected 2019.05.16 07:53:13.775 Core 3 connection closed
Виноват АНТИВИРУС!
Хотя терминалы добавлены в исключения!"
Не пускает загружать историю с сервера
А вот отказ от оптимизации всех символов вывел на такой баг:
при использовании например МА
// индикатор h_ma1=iMA(symb,TFFilterMA,PeriodFilterMa,0,MethodFilterMa,PRICE_CLOSE);
Если установить PeriodFilterMa , например 2000, то тест не начинается.
Пишет, что нет истории.
После того, как я разрешил приложению terminal64 все действия по всем IP - история загружается нормально.
Открываю демо счет в любой компании.
валюта депозита USD
Запускаю тестер
выставляю EURAUD
включаю тестер и вижу такие ошибки:
при чем 1 раз из 10 тест запустился.
на любом эксперте.... MACD SAMPLE