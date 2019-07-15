Почему? - страница 2

Сергей Таболин:
А какая, собственно говоря, разница что стоит в статистике? Это я так, на всякий случай спрашиваю )))

таргетирование.

 

нефтяники вдарились в форекс

;)

TheXpert:

А у Вас для разных покупателей разные цены? ))

 
Сергей Таболин:

вот ты стараешься, раскручиваешь продукт для России,

смотришь в стату, а там испанцы да израильтяне покупают.

Начинаешь думать блин ведь не берут в России, может мало рекламы,

запускаешь таргетинг по России

один хрен берут израильтяне и испанцы.


Сегодня с момента установки объяснял пользователю как запустить продукт.

Самостоятельно он смог только купить продукт

и, о Боже, он до сегодняшнего дня не знал что можно запустить два терминала на одном ПК

И ещё пришел к выводу, что 5 активаций, для пользователя подобного уровня, это реально мало.
 
Alexandr Bryzgalov:

Для раскрутки продукта полезно знать, где  его  на самом деле покупают, а где нет.

У меня тоже Израиль лидирует.

 
Marsel:

Замечательно. Нет оснований вам не верить. Тему можем закрывать?

Можем накидать проблемы и недостатки ЛК, что бы были основания...

К примеру, мелочь но все же 


 
Alexandr Bryzgalov:

нет, общались через планшет, покупка совершалась с ноута.

VPN вряд ли, за пол часа до покупки я ему объяснял что такое VPS.

Мог зайти с Оперы, там VPN включен автоматом

 
Alexandr Bryzgalov:

Сегодня с момента установки объяснял пользователю как запустить продукт.

Самостоятельно он смог только купить продукт

и, о Боже, он до сегодняшнего дня не знал что можно запустить два терминала на одном ПК

У меня один заказчик был уверен, что мт4/5 разработали в инсте, потому что он там торговал на мт4))

 
Vladimir Pastushak:

К примеру, мелочь но все же 

Вот видите, как полезно иногда сообщать об обнаруженных недочетах? Исправим

Маркет тоже посмотрим

 
За этот месяц пока три покупки - два Израиля, одна Испания )
