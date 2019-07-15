Почему? - страница 2
А какая, собственно говоря, разница что стоит в статистике? Это я так, на всякий случай спрашиваю )))
таргетирование.
нефтяники вдарились в форекс
;)
таргетирование.
А у Вас для разных покупателей разные цены? ))
А у Вас для разных покупателей разные цены? ))
вот ты стараешься, раскручиваешь продукт для России,
смотришь в стату, а там испанцы да израильтяне покупают.
Начинаешь думать блин ведь не берут в России, может мало рекламы,
запускаешь таргетинг по России
один хрен берут израильтяне и испанцы.
Сегодня с момента установки объяснял пользователю как запустить продукт.
Самостоятельно он смог только купить продукт
и, о Боже, он до сегодняшнего дня не знал что можно запустить два терминала на одном ПКИ ещё пришел к выводу, что 5 активаций, для пользователя подобного уровня, это реально мало.
Для раскрутки продукта полезно знать, где его на самом деле покупают, а где нет.
У меня тоже Израиль лидирует.
Замечательно. Нет оснований вам не верить. Тему можем закрывать?
Можем накидать проблемы и недостатки ЛК, что бы были основания...
К примеру, мелочь но все же
нет, общались через планшет, покупка совершалась с ноута.
VPN вряд ли, за пол часа до покупки я ему объяснял что такое VPS.
Мог зайти с Оперы, там VPN включен автоматом
У меня один заказчик был уверен, что мт4/5 разработали в инсте, потому что он там торговал на мт4))
Вот видите, как полезно иногда сообщать об обнаруженных недочетах? Исправим
Маркет тоже посмотрим