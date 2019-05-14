Недокументированные... (ошибки, возможности...) МТ5
1. Возникла "какая-то" ошибка при оптимизации ("some error after pass finished") о которой на форуме есть упоминания, но решения нет:
Ответ - надо искать критическую ошибку (например, деление на 0) в OnTester()
Скорее в деструкторах Ваших классов.
Это - ошибка глобальной деинициализации после OnTester и после OnDeinit
В том случае, который Вы предполагаете, была бы запись "critical error in OnTester function"
К сожалению, такой записи нет, а есть именно та, которую я привёл. Ошибка в OnTester() возникала при делении прибыльных трейдов на убыточные. Само собой, если убыточных нет, то получалось деление на 0.
При компиляции такую ошибку определить невозможно, а при выполнении "critical error in OnTester function" почему то не прописывается.
А что мешает запустить код в отладчике и выполнение остановится ровно в том месте где произошла такая критическая ошибка, например деление на 0 точно останавливает с сообщением. И есть возможность посмотреть откуда получается 0 в делителе.
А как оно остановится, если этот 0 не появится? )))
Проверим это поведение
Спасибо.
А по второму вопросу ничего не подскажете?
2019.05.13 09:21:29.070 Core 1 genetic pass (26, 282) tested with error "some error after pass finished" in 0:00:00.387
Общаясь с кем-то/чем-то всегда хочется его понимать. Что означает: 1. "Core 1"; 2. "282"; 3. "in 0:00:00.387" ?
Я не спец, но
- Агент 1
- Потомок (?)
- Время прохода
Допустим. Агент и потомок могут быть полезны разработчикам; а время прохода кому нужно? Может, на номер оператора в коде заменить?
Сергей, это, конечно, не Вам. Может, разработчики изменят...
Вот ещё одна непонятка...
Прогнал оптимизацию. Экспортировал кэш-файл оптимизации. Подправил советник, точнее кое что в OnTester. Опять прогнал оптимизацию. Всё хорошо. И тут я решил вернуть предыдущий кэш. Импортировал его. Запускаю оптимизацию и получаю это:
Это не критично, но ошибка очевидна. Выбранная оптимизация НЕ была выполнена на неттинговом счёте! Более того, на этом сервере вообще нет неттинга.
1. Возникла "какая-то" ошибка при оптимизации ("some error after pass finished") о которой на форуме есть упоминания, но решения нет:
Ответ - надо искать критическую ошибку (например, деление на 0) в OnTester()
2. Как программно отловить конечную дату оптимизации?