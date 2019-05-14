Недокументированные... (ошибки, возможности...) МТ5 - страница 2

Новый комментарий
 
Сергей Таболин:

Вот ещё одна непонятка...

Прогнал оптимизацию. Экспортировал кэш-файл оптимизации. Подправил советник, точнее кое что в OnTester. Опять прогнал оптимизацию. Всё хорошо. И тут я решил вернуть предыдущий кэш. Импортировал его. Запускаю оптимизацию и получаю это:


Это не критично, но ошибка очевидна. Выбранная оптимизация НЕ была выполнена на неттинговом счёте! Более того, на этом сервере вообще нет неттинга. 

Это уже Ваша ошибка. 

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Это уже Ваша ошибка. 

Не согласен. То, что это могло не сработать, ожидалось. Но не с таким сообщением. Очевидно, что кэш оптимизации на хеджинговом счету был идентифицирован как кэш неттингового счёта. А это уже не моя ошибка )))

 
Сергей Таболин:

Спасибо.

А по второму вопросу ничего не подскажете?

1. В какой момент Вы хотите отловить конечную дату оптимизации?

2. Зачем?

 
Сергей Таболин:

Вот ещё одна непонятка...

Прогнал оптимизацию. Экспортировал кэш-файл оптимизации. Подправил советник, точнее кое что в OnTester. Опять прогнал оптимизацию. Всё хорошо. И тут я решил вернуть предыдущий кэш. Импортировал его. Запускаю оптимизацию и получаю это:


Это не критично, но ошибка очевидна. Выбранная оптимизация НЕ была выполнена на неттинговом счёте! Более того, на этом сервере вообще нет неттинга. 

Откройте opt-файл любым редактором. В заголовке есть текстовое поле с названием группы + " (netting)" (либо " (hedging)")

0000000200: 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 4D 00 65 00              M e
0000000210: 74 00 61 00 51 00 75 006F 00 74 00 65 00 73 00  t a Q u o t e s
0000000220: 2D 00 44 00 65 00 6D 006F 00 00 00 00 00 00 00  - D e m o
0000000230: 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00
0000000240: 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00
0000000250: 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00
0000000260: 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00
0000000270: 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00
0000000280: 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 45 00 55 00              E U
0000000290: 52 00 55 00 53 00 44 0000 00 00 00 00 00 00 00  R U S D
00000002A0: 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00
00000002B0: 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00
00000002C0: 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 01 40 00 00              ☺@
00000002D0: 00 7A 49 5A 00 00 00 0000 6B 39 5B 00 00 00 00   zIZ     k9[
00000002E0: 80 AD 2A 5C 00 00 00 0001 00 00 00 00 00 00 00  Ђ­*\    ☺
00000002F0: 00 00 00 00 B6 00 00 00 │ F4 53 00 00 8A 0E 00 00      ¶   фS  Љ♫
0000000300: 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00
0000000310: 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00
0000000320: 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00
0000000330: 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00
0000000340: 64 00 65 00 6D 00 6F 0020 00 28 00 6E 00 65 00  d e m o   ( n e
0000000350: 74 00 74 00 69 00 6E 0067 00 29 00 00 00 00 00  t t i n g )
0000000360: 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00
0000000370: 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00

Что там у Вас написано?

 
Slava:

1. В какой момент Вы хотите отловить конечную дату оптимизации?

2. Зачем?

Полезно в OnTesterInit и даже иногда в OnInit.


По OnTesterInit для фреймового анализатора нужно. Например, проходы завершаются раньше времени по TesterStop, так нужно определить, какую часть от всего тестерного интервала они отмолотили.

По OnInit - не вспомню, но полезность точно прослеживалась в задачах, что возникали.

[Удален]  
Slava:

Откройте opt-файл любым редактором. В заголовке есть текстовое поле с названием группы + " (netting)" (либо " (hedging)")

Что там у Вас написано?

[Удален]  
Slava:

1. В какой момент Вы хотите отловить конечную дату оптимизации?

2. Зачем?

  1. В момент запуска. Желательно в OnInit
  2. Для расчёта временных интервалов на которых будет проводиться оценка оптимизации/тестирования...

12
Новый комментарий