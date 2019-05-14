Недокументированные... (ошибки, возможности...) МТ5 - страница 2
Вот ещё одна непонятка...
Прогнал оптимизацию. Экспортировал кэш-файл оптимизации. Подправил советник, точнее кое что в OnTester. Опять прогнал оптимизацию. Всё хорошо. И тут я решил вернуть предыдущий кэш. Импортировал его. Запускаю оптимизацию и получаю это:
Это не критично, но ошибка очевидна. Выбранная оптимизация НЕ была выполнена на неттинговом счёте! Более того, на этом сервере вообще нет неттинга.
Это уже Ваша ошибка.
Это уже Ваша ошибка.
Не согласен. То, что это могло не сработать, ожидалось. Но не с таким сообщением. Очевидно, что кэш оптимизации на хеджинговом счету был идентифицирован как кэш неттингового счёта. А это уже не моя ошибка )))
Спасибо.
А по второму вопросу ничего не подскажете?
1. В какой момент Вы хотите отловить конечную дату оптимизации?
2. Зачем?
Откройте opt-файл любым редактором. В заголовке есть текстовое поле с названием группы + " (netting)" (либо " (hedging)")
Что там у Вас написано?
Полезно в OnTesterInit и даже иногда в OnInit.
По OnTesterInit для фреймового анализатора нужно. Например, проходы завершаются раньше времени по TesterStop, так нужно определить, какую часть от всего тестерного интервала они отмолотили.
По OnInit - не вспомню, но полезность точно прослеживалась в задачах, что возникали.
