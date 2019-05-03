Советник - страница 2

Новый комментарий
 

Стоимость пункта в свойствах символа приведена для объема один лот. Поэтому фактически, для открытой позиции стоимость пункта будет зависеть от лота.

[Удален]  

Стоимость пункта даётся для 1-го лота. Соответственно, если объём будет равен 2 лота, то стоимость пункта при этом будет вдвое большей. А если объём будет равен 0.5 лота, то стоимость пункта при этом будет вдвое меньшей.

Например:

EURUSD. Рабочий объём = 2.28 лота.


 
Zvezdochet:
Vladimir Baskakov:

Да тупанул.. Исходил из того что SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE возвращает постоянную величину... короче каюсь был неправ.

 
Sergey Kolemanov:

Да тупанул.. Исходил из того что SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE возвращает постоянную величину... короче каюсь был неправ.

Для символов, у которых котируемая валюта не совпадает с валютой депозита, и она не постоянная. Например, при депозите в USD стоимость пункта для символа USDCAD не является постоянной, т. к. котируемая валюта здесь - CAD.

12
Новый комментарий