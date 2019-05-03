Самый надежный вариант для СОЛИДНОГО ИНВЕСТОРА... - страница 3
Это лотерея без права выигрыша. ;)
Да..., где-то Вы правы... Хотя обычно выстреливает 1 проект из 10, но эта прибыль перекрывает убытки от всех 10 -ти проектов...
P.S. Уверен, что на этом форуме висят несколько инвесторов... Ну где им еще искать Успешных Трейдеров?...
ниразу на форумах не находил инвесторов)) 100-1000$ , да может быть. Но это не инвесторы, а сумасшедшие)
всегда оффлайн только попадались. И чем меньше сумма у человека, тем менее он адекватен.
Было бы странно, если бы Инвестор показал себя в открытом форуме, а не в личке с заинтересовавшим его Трейдером...
Вот с открытого форума спрашивают куда инвестировать в долгосрок:
Насколько я понял, мало кто понимает в ИНВЕСТИЦИЯХ...
На самом деле все просто:
1. все трейдеры , которые вкладываются в ЧУЖИЕ проекты - будь то СИГНАЛЫ или продукты из МАРКЕТА, уже являются инвесторами, так как не понимают алгоритмы работы этих проектов.
2. инвестиции всегда связаны с неопределенностью и с не понятными рисками в самих проектах.
3. если нет риска, то это обычный легко просчитываемый бизнес с достаточно высокой эффективностью , но форекс к этому бизнесу не относится.
Привлекательность форекса для Инвестора заключается в высоких прибылях. Но обязательным условием для этого является нахождение Успешного Трейдера для управления счетом Инвестора.
я бы не сказал, что бизнес менее рискован, чем форекс. Там полно неучтенных факторов и потери как правило всегда близки к 100%. Только если тебе дают деньги, ты идешь, покупаешь на них товар и уже потом отдаешь его с накруткой, это самый низкорисковый бизнес. Но и тут есть риск потерять товар и остаться в долгах.
На рынках же я всегда могу достаточно надежно обозначить уровень риска (например 30% макс) и вероятность наступления такого события, зная свои алгоритмы.
Если вкладываться в "тупые" алгоритмы торговли то там да, ничего не прогнозируемо. Если алгоритмы нормальные, то прогноз исхода очень точен. Например я могу сказать, что максимум инвестор потеряет 30%, заработает около 40 за год и вероятность наступления рисковой ситуации (когда он потерял 30%) составляет 2%. Никто в бизнесе не называет таких точных цифр.
Причем с каждым новым алгоритмом тут можно улучшать один из параметров
Солидный инвестор вкладывает в РЕАЛЬНУЮ экономику. Всё остальное типа форексов и прочей виртуальности - несолидно по определению )))
реальная экономика, это например стартапы... один знакомый инвестор говорил, что выживает там в лучшем случае 1 стартап из 10. Соответственно ты вкладываешь 10 раз и 1 раз проект выживает и тебе удается его перепродать. Вот и математика.
Где еще реальная экономика? Можно купить российские облигации, но рейтинг у них ввв вроде, то есть не 100% гарантия и доходность маленькая. Можно вкладываться в уже развитые компании, например покупать акции компаний, которые дают дивиденды, но там тоже доходность не высока. Можно покупать недвижку, но там срок окупаемости 20 лет. Можно инвестировать в долю в коммерческой недвижке. У меня друг занимался этим, доходность порядка 15% годовых и потом он еще полгода продавал долю, по тому что выплаты нестабильны и арендатор съехал. Хотя казалось бы в его помещении стоял перекресток в Москве. Но он задерживал плату и иногда просто не платил. Вот тебе и реальный сектор. Если бы было все так просто, я бы не занимался алгоритмами, открыл бы пивной ларек на крайний случай, если уж совсем плохо.