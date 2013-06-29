Быстрая альтернатива степени числа - страница 4
Обратная функция к сигмоиду гипербола но совмещёная в месте разрыва те точка разрыва гиперболы есть седловой точкой сигмоиды 0,5.
Если рассмотреть геперболу то видно что перелом шага (те нелинейность) происходит в точке сечения гиперболы линией 45 градусов. y=x
Для сигмоиды это будет обратная ей 45 град линия те y=1/x. и эта линия сечёт сигмоид в районе 0.7853981633974483
это соответствует аргументу сигмоиды ~1.3
те для нелинейных преобразований очень важно чтоб распределение аргументов было вокруг ~1.3 для этого собственно и нужен коэфф при аргументе чтоб подправить сдвиг в нужную область.
Да? А если сигнал лежит в области {-беск;-100]U[100;+беск} а зона чувствительности нейрона [-1;1]? Никакой коэффициент смещения не поможет, что бы сдвинуть указанную область аргументов в зону чувствительности нейрона - именно об этом была речь.
Поможет, коэф при сигмоиде умножает значение параметра сигмоида тем самым не смещает а масштабирует его. хотя мысль интересная если применить два коэф один смешщения другой масштабирования, нужно подумать что это даст сетке.
На CUDA нейросети работают очень быстро
Скажем, 200-300 сетей небольшого размера (хотя 8 нейронов в слое или 32 - разницы нет никакой), прогоняются по выборке из 100тыс баров на GTX 460 примерно за одну-две секунды
Сделал интересную функцию активации. Очень гибкая.
Формула: Y = X^3 / (A + abs(X)^3)^(1+C)
В прицепе эксельный файл, каждый может поиграться с параметрами.
Возведение в куб в числителе и знаменателе создаёт ступеньку в области низких значений.
Кому не нужна - можно в куб не возводить ни числитель ни знаменатель. Если наоборот хочется ступеньку увеличить - степень можно увеличить до 5..13 и больше
// Но нечётная целость обязана быть! Хотя.. в принципе и любую другую можно использовать, только формула усложнится: Y = abs(X)^P *sign(X) / (A + abs(X)^P)^(1+C)
Картинки:
