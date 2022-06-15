VPS от сервиса MQL - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Основное отличие в скорости исполнения ордеров (открытие/закрытие/модификация ) и скорости работы самого сервера в целом .
от MQ VPS : среднее время исполнения 100 мс
от обычного VPS : среднее время 250 мс
тест проводился на одинаковом типе счета и пинге 1 мс
НО исходя из своих скромных наблюдений скорость эта вам сыграет в плюс если используете высокочастотный скальпер . В остальном если среднее время сделки более минуты то результаты будут почти идентичные .
Да , несколько советников использовать можно .
Сообщите, пожалуйста, как можно проверить скорость MQ VPS сервера.
Не подскажете как сделать: у меня несколько терминалов MT5 разных брокеров на компьютере. При попытке установить VPS стартует не тот терминал который нужно, а выбор не предлагается. Как установить VPS на нужный терминал?
Так как MQL5 VPS привязан к торговому счету, то можете сначала зарегистрировать VPS - по правой кнопкой мыши на номер счета в Навигаторе -
Потом можно перейти на вкладку VPS в MT5 (торговый счет там уже будет проставлен), или сразу на вкладку VPS - если видите номер счета справа (торговый счет, к которому хотите привязать VPS; сам торговый счет при этом должен быть активный, то есть - предварительно залогиньтесь на этот торговый счет, и вы увидите его выделенным/жирным шрифтом) -
Не забудьте предварительно залогиниться во вкладке Сообщество своим форумным логином (не имейлом) и форумным паролем.
Не подскажете как сделать: у меня несколько терминалов MT5 разных брокеров на компьютере. При попытке установить VPS стартует не тот терминал который нужно, а выбор не предлагается. Как установить VPS на нужный терминал?
Спасибо, разобрался, нужно заходить прямо из самого терминала, а не через WEB.
Всем привет,
что означает фраза remove non-active custom indicator в логах VPS ?
удаляются индикаторы с графика ?
А те индикаторы , которые использует советник через iCustom сохраняются?
Всем привет,
что означает фраза remove non-active custom indicator в логах VPS ?
удаляются индикаторы с графика ?
А те индикаторы , которые использует советник через iCustom сохраняются?
Может быть это еще связано с тем что МТ4, а не МТ5? (только предполагаю)
Всем привет,
что означает фраза remove non-active custom indicator в логах VPS ?
удаляются индикаторы с графика ?
А те индикаторы , которые использует советник через iCustom сохраняются?
Насколько я знаю - индикаторы, которые использует советник - сохраняются.
----------------
Правила пользования сервисом "Виртуальный хостинг"
При синхронизации производится миграция активного окружения с клиентского терминала на арендованный Виртуальный терминал. Активное окружение клиентского терминала включает в себя:
Здравствуйте.
Изменить торговый счет подписки MQL5 VPS?
То есть, MQL5 VPS на одном счете, а надо на другой?
Можно просто изменять счет - тут (МТ4 счет на другой МТ4 счет, а МТ5 счет - на другой МТ5 счет):
https://www.mql5.com/ru/vps/subscriptions
(Change account).
Русскоязычной картинки нет так как у меня сейчас нет MQL5 VPS, это я просто скопировал ответ из этого англоязычного поста #2 (сам не пробовал, но это, как я понял - обычный стандартный способ).
Изменить торговый счет подписки MQL5 VPS?
То есть, MQL5 VPS на одном счете, а надо на другой?
Можно просто изменять счет - тут (МТ4 счет на другой МТ4 счет, а МТ5 счет - на другой МТ5 счет):
https://www.mql5.com/ru/vps/subscriptions
(Change account).
Русскоязычной картинки нет так как у меня сейчас нет MQL5 VPS, это я просто скопировал ответ из этого англоязычного поста #2 (сам не пробовал, но это, как я понял - обычный стандартный способ).