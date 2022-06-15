VPS от сервиса MQL - страница 3

Новый комментарий
 
Sergii Krutyi:

Основное отличие в скорости исполнения ордеров (открытие/закрытие/модификация ) и скорости работы самого сервера в целом  .

от MQ VPS : среднее время исполнения 100 мс 

от обычного  VPS : среднее время 250 мс 

тест проводился на одинаковом типе счета и пинге 1 мс

НО исходя из своих скромных наблюдений скорость эта вам сыграет в плюс если используете высокочастотный скальпер . В остальном если среднее время сделки более минуты то результаты будут почти идентичные .

Да , несколько советников использовать можно .

Сообщите, пожалуйста, как можно проверить скорость MQ VPS сервера.

 
Не подскажете как сделать: у меня несколько терминалов MT5 разных брокеров на компьютере. При попытке установить VPS стартует не тот терминал который нужно, а выбор не предлагается. Как установить VPS на нужный терминал?
 
Newwinner2020:
Не подскажете как сделать: у меня несколько терминалов MT5 разных брокеров на компьютере. При попытке установить VPS стартует не тот терминал который нужно, а выбор не предлагается. Как установить VPS на нужный терминал?

Так как MQL5 VPS привязан к торговому счету, то можете сначала зарегистрировать VPS - по правой кнопкой мыши на номер счета в Навигаторе -

Потом можно перейти на вкладку VPS в MT5 (торговый счет там уже будет проставлен), или сразу на вкладку VPS - если видите номер счета справа (торговый счет, к которому хотите привязать VPS; сам торговый счет при этом должен быть активный, то есть - предварительно залогиньтесь на этот торговый счет, и вы увидите его выделенным/жирным шрифтом) -

Не забудьте предварительно залогиниться во вкладке Сообщество своим форумным логином (не имейлом) и форумным паролем.

Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Виртуальный хостинг для MetaTrader 4/5 является лучшим VPS-решением для Форекса. Оно не требует настройки, дает минимальные задержки до сервера и отличается низкими ценами. Всего за 15 USD в месяц вы получите виртуальную платформу, которая работает круглые сутки, экономит вашу прибыль и даже окупает себя. Создать удаленную копию приложения...
 
Newwinner2020:
Не подскажете как сделать: у меня несколько терминалов MT5 разных брокеров на компьютере. При попытке установить VPS стартует не тот терминал который нужно, а выбор не предлагается. Как установить VPS на нужный терминал?

Спасибо, разобрался, нужно заходить прямо из самого терминала, а не через WEB.

 

Всем привет,

что означает фраза  remove non-active custom indicator в логах VPS ? 


 удаляются индикаторы с графика ? 

А те индикаторы , которые использует советник через iCustom сохраняются? 

 
Vladislav Andruschenko:

Всем привет,

что означает фраза  remove non-active custom indicator в логах VPS ? 


 удаляются индикаторы с графика ? 

А те индикаторы , которые использует советник через iCustom сохраняются? 

Может быть это еще связано с тем что МТ4, а не МТ5? (только предполагаю)

 
Vladislav Andruschenko:

Всем привет,

что означает фраза  remove non-active custom indicator в логах VPS ? 


 удаляются индикаторы с графика ? 

А те индикаторы , которые использует советник через iCustom сохраняются? 

Насколько я знаю - индикаторы, которые использует советник - сохраняются.

----------------

Правила пользования сервисом "Виртуальный хостинг"

При синхронизации производится миграция активного окружения с клиентского терминала на арендованный Виртуальный терминал. Активное окружение клиентского терминала включает в себя:

  • только те открытые графики финансовых инструментов, на которых запущены эксперты. Для платного хостинга разрешено мигрировать не более 32 графиков, для бесплатного не более 16 графиков,
  • запущенные встроенные и пользовательские индикаторы только на тех графиках, на которых  запущен эксперт,
  • запущенные на графиках пользовательские эксперты, но не более 32 на платном хостинге и не более 16 на бесплатном,
  • настройки терминала на закладках "FTP", "Почта", "Сигналы", "Уведомления" и разрешения WebRequest из настроек "Советники".
 
Здравствуйте.
Возможно ли преререгистрировать уже арендованный vps на другой счёт?
 
Sergei Maksimov #:
Здравствуйте.
Возможно ли преререгистрировать уже арендованный vps на другой счёт?

Изменить торговый счет подписки MQL5 VPS?
То есть, MQL5 VPS на одном счете, а надо на другой?
Можно просто изменять счет - тут (МТ4 счет на другой МТ4 счет, а МТ5 счет - на другой МТ5 счет):

 https://www.mql5.com/ru/vps/subscriptions


(Change account).
Русскоязычной картинки нет так как у меня сейчас нет MQL5 VPS, это я просто скопировал ответ из этого англоязычного поста (сам не пробовал, но это, как я понял - обычный стандартный способ).

 
Sergey Golubev #:

Изменить торговый счет подписки MQL5 VPS?
То есть, MQL5 VPS на одном счете, а надо на другой?
Можно просто изменять счет - тут (МТ4 счет на другой МТ4 счет, а МТ5 счет - на другой МТ5 счет):

 https://www.mql5.com/ru/vps/subscriptions


(Change account).
Русскоязычной картинки нет так как у меня сейчас нет MQL5 VPS, это я просто скопировал ответ из этого англоязычного поста (сам не пробовал, но это, как я понял - обычный стандартный способ).

Спасибо. А это сработает, если нужно с мт4 на мт5 изменить счёт?
1234
Новый комментарий