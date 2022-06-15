VPS от сервиса MQL - страница 2

Sergey Sokov:
Кто использовал, есть ли различия от использования VPS других сервисов? Могу ли я запустить несколько советников на одном терминале на разых графиках для одновременой работы? Ребята, я не использовал ранее ничего подобного, вопрос срочный спасибо. 

пользовался, работает

если исключить отсутствие доступа к рабочему столу, то вполне приемлемо.

у них деморежим на сутки есть.

т.е. оплачиваешь и если в течении суток сделал отмену, то средства возвращаются

но если нужно несколько терминалов и т.п., то это не вариант.
 
Я подключился, как я понимаю, я вообще не вижу ничего) Ну забавно, для легких торговых систем норм. А если мне надо переодически менять какие либо настройки, мне нужно включать свой комп. А как я его включу если я не за компом?
 
меняете настройки на локальном терминала и делаете синхронизацию.

если Вы не за своим ПК, то делайте через удаленный доступ к своему ПК )

 
Что бы был доступ к удаленному ПК, Нужно чтобы он был включен) Тогда какой смысл)

 
скорость, vps от метаквотов дает преимущество в скорости, пинг до сервера маленький 8-15 млс.

если для бота пинг в 150-300 млс. не критичен, то vps метаквотов теряет смысл, конечно если есть дешевле и удобнее.

 
на типичном VDS пинг (который внутри терминала) 50-60 млс,

но там можно нормально работать с файлами, запускать более 1-го терминала, использовать произвольный софт и DLL.

и внезапно ! там есть сервис-деск, который отвечает моментально..

вот долго смотрел на VPS MQ - не обнаружил характеристик из-за которых стоит брать. Кроме цены, которая всего в 1.5-2 раза ниже полноценной системы. 10 баксов против 15-20 в месяц.

 

именно это и сказал.

если скорость не в приоритете, то лучше обычный сервер с доступом к рабочему столу

 

Можно ли переносить (купленный через терминал МТ4) VPS между счетами?

К примеру, был куплен VPS на демо счет на 3 месяца. Тесты прошли, теперь нужно чтобы он работал на другом не демо счете.

В MT4 есть только опция "Отменить хостинг" что можно понимать либо как отказ от хостинга и уже оплаченных за него средств, либо как отказ от хостинга с возвратом части средств.

 
Попробуйте в личном кабинете нет на сайте. Там можно сменить счет. 
