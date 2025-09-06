Сортировка продуктов в разделе Маркет-Новые нарушена - страница 3
Зайдите на App Store и Google Play, потратьте 5 минут на изучения раздела Новинки, чтобы перестать писать с позиции "как мне выгодно". Необходимо учитывать не только время публикации, но и другие факторы, что наверх не вылез откровенный треш.
Все это было бы хорошо, но почему более 10 советников с почти одинаковым названием (Curiocity) и картинкой от одного автора на первой странице не считается трешем?
Это не простой треш. Это магический треш.
- "Чем больше советников "я опубликую" тем быстрее у меня что -то купят", думают они...........
ааааааа....... ............. ............ ............. ............
Я теперь понимаю, почему отменили модераторов.
Представляете каждый день пучок таких данных перепроверить?
Лучше пусть автоматом все....
Это уже паника и депрессия.....
Все-таки фильтр нужен на число публикуемых в месяц продуктов.
Ограничение не больше одного продукта в месяц поставить и все! Если много больше, то это 100% лажа.
И такие предложения всегда исходят от владельцев десятков продуктов:) это как всегда
У меня, как раз, продукт выходит чуть реже, чем раз в месяц. Причем, я пришел на этот сайт и маркет, когда мои идеи уже давно сформировались и большая часть продуктов была уже написана.
Нужно включать свой фильтр
Это Вы пишите тем, кто сразу по 10 новых продуктов выставляет, а таких сейчас очень много. Только они Вас пошлют, сами знаете куда.
Поэтому, такой фильтр должен работать автоматом.
:-)
изобретатель такого принципа теперь модератор :-)
Поглядел - это по-моему разные продукты в принципе - у каждого свои сигналы, построенные на разных алгоритмах. Картинки правда совсем не информативные.
Нет больше этого Продавца и его продуктов в Маркете. Нет времени на воспитательную работу.