Rashid Umarov:

Зайдите на App Store и Google Play, потратьте 5 минут на изучения раздела Новинки, чтобы перестать писать с позиции "как мне выгодно".  Необходимо учитывать не только время публикации, но и другие факторы, что наверх не вылез откровенный треш.

Все это было бы хорошо, но почему более 10 советников с почти одинаковым названием (Curiocity) и картинкой от одного автора на первой странице не считается трешем?

m1

 
Alexander Nikolaev:

Все это было бы хорошо, но почему более 10 советников с почти одинаковым названием (Curiocity) и картинкой от одного автора на первой странице не считается трешем?


Это не простой треш. Это магический треш.

- "Чем больше советников "я опубликую" тем быстрее у меня что -то купят", думают они...........

ааааааа....... ............. ............ ............. ............ 

Я теперь понимаю, почему отменили модераторов. 

Представляете каждый день пучок таких данных перепроверить? 

Лучше пусть автоматом все....

Это уже паника и депрессия..... 

 
Vladislav Andruschenko:

Все-таки фильтр нужен на число публикуемых в месяц продуктов.

Ограничение не больше одного продукта в месяц поставить и все! Если много  больше, то это 100% лажа.  

Aleksey Ivanov:

И такие предложения всегда исходят от владельцев десятков продуктов:) это как всегда
 
Vladimir Baskakov:
У меня, как раз, продукт выходит чуть реже, чем раз в месяц. Причем, я пришел на этот сайт и маркет, когда мои идеи уже давно сформировались и большая часть продуктов была уже написана.
Aleksey Ivanov:
Нужно включать свой фильтр
 
Vladimir Baskakov:
Это Вы пишите тем, кто сразу по 10 новых продуктов выставляет, а таких сейчас очень много. Только они Вас пошлют, сами знаете куда.

Поэтому, такой фильтр должен работать автоматом.

 
Alexander Nikolaev:

:-)

изобретатель такого принципа теперь модератор :-)

 
Alexander Nikolaev:

Поглядел - это по-моему разные продукты в принципе - у каждого свои сигналы, построенные на разных алгоритмах. Картинки правда совсем не информативные.

 
Alexander Nikolaev:

Нет больше этого Продавца и его продуктов в Маркете. Нет времени на воспитательную работу.

