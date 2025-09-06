Сортировка продуктов в разделе Маркет-Новые нарушена - страница 4
Доброго времени суток!
По данному вопросу тоже хотел тему открыть, а оказалось что она уже есть., в принципе понял почему совы оказываются не с верху.
По последнему посту., тоже полагаю что ограничения нужны, ну типа 1 продукт в день или неделю. Ведь такой продавец ведь не один, вот тоже с первого листа новые.
Есть еще один вопросик, не хочется открывать новую тему, возможно модератор сможет быстро ответить здесь.
Как такое может быть? нет кнопки на скачивание триала!, в смысле демо версии для тестирования.
Это глюк системы или тоже какое нибудь новшество?
Не надо никаких ограничений. Есть для этого Рашид, великий охотник снайпер...
Rashid Umarov, 2019.04.27 09:38
Нет больше этого Продавца и его продуктов в Маркете. Нет времени на воспитательную работу.
Не надо никаких ограничений. Есть для этого Рашид, великий охотник снайпер...
Нет времени искать по картинкам, давайте сразу конкретную ссылку нарушителя
- датафид, коих в маркете вообще по пальцам одной руки пересчитать.
Если вы думаете что бан моих аккаунтов не даст мне возможности выразить свое мнение на форуме - вы жутко наивный для своих лет )
Разницу между маркетами (да, я знаком с процессами в goople play и microsoft store не понаслышке) я ощутил очень давно, сразу после введения автоматической валидации. Когда на вопрос почему не заливается новая версия продукта мне ответил модератор через неделю что-то типа "попробуйте еще раз".
И я еще нигде не видел, чтобы бан за пост на форуме влиял на seller составляющую.
Самое смешное что его продолжают покупать ))
Здравствуйте, участники форума! Помогите, пожалуйста, разобраться с ранжированием в Маркете.
Давно не публиковал новые продукты, а вчера выпустил и он в разделе "Новые" оказался почти в самом низу.
Пытался самостоятельно найти причину и вспомнить старые рекомендации:
Сначала сделал подробное описание в карточке товара, но также вынес две объемные инструкции в блог и оставил в описании на них ссылки (помнится, раньше такой совет давали).
Потом заметил, что сейчас лимит символов в описании очень большой. Перенес часть текста обратно, стараясь его хорошо оформить.
Затем посмотрел на другие продукты в топе "Новых" (те которые на первых позициях) - у многих описание состоит всего из нескольких строк (например сейчас на первой позиции в "Новых" индикатор с описанием в 11 строк). Я подумал, что мое, возможно, слишком большое, и сократил его, упростив форматирование и удалив ссылки.
Но продукт всё равно остается внизу списка.
Подскажите, пожалуйста:
Как сейчас правильно оформлять продукты? Нужно ли всю информацию давать исключительно в описании товара, или всё же допустимы ссылки на развернутые посты в блоге?
Влияет ли объем и оформление описания на позицию в разделе "Новые"?
Что я делаю не так?
Возможно, новые идут по дате создания, а не по дате публикации. Но это не точно.
Вряд ли. Явно накосячил где-то, хочется понять где конкретно, чтобы такого не повторять и в тоже время не ухудшать описание продукта.