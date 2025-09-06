Сортировка продуктов в разделе Маркет-Новые нарушена - страница 4

Доброго времени суток!

По данному вопросу тоже хотел тему открыть, а оказалось что она уже есть., в принципе понял почему совы оказываются не с верху.

По последнему посту., тоже полагаю что ограничения нужны, ну типа 1 продукт в день или неделю. Ведь такой продавец ведь не один, вот тоже с первого листа новые.

Есть еще один вопросик, не хочется открывать новую тему, возможно модератор сможет быстро ответить здесь.

Как такое может быть? нет кнопки на скачивание триала!, в смысле демо версии для тестирования.

Это глюк системы или тоже какое нибудь новшество?


 
------

------

Не надо никаких ограничений. Есть для этого Рашид, великий охотник снайпер...

Сортировка продуктов в разделе Маркет-Новые нарушена

Rashid Umarov, 2019.04.27 09:38

Нет больше этого Продавца и его продуктов в Маркете. Нет времени на воспитательную работу.

Этого тоже подстрелит и крылья подрежет.
 
Alexey Viktorov:

Не надо никаких ограничений. Есть для этого Рашид, великий охотник снайпер...

Этого тоже подстрелит и крылья подрежет.

Нет времени искать по картинкам, давайте сразу конкретную ссылку нарушителя

 
Так я не обвинял, а просто спросил. Хотел узнать, чем эти советники уникальны, что на 1 странице были.
Поздравляю, @Rashid Umarov.
Благодаря вашему самодурству тот ручеек органика, который вел на мои продукты превратился в токсичный )
Вы запороли 
- топовый код в кодобазе (десятитысячник, их в базе всего штук 20, если не считать с mql4.com)

- датафид, коих в маркете вообще по пальцам одной руки пересчитать.

Если вы думаете что бан моих аккаунтов не даст мне возможности выразить свое мнение на форуме - вы жутко наивный для своих лет )


Разницу между маркетами (да, я знаком с процессами в goople play и microsoft store не понаслышке) я ощутил очень давно, сразу после введения автоматической валидации. Когда на вопрос почему не заливается новая версия продукта мне ответил модератор через неделю что-то типа "попробуйте еще раз".

И я еще нигде не видел, чтобы бан за пост на форуме влиял на seller составляющую.

Если вы думаете что мне как-то навредили - разочарую - от двух сотен в месяц мне ни жарко ни холодно, это был тестовый проект для проверки, могу ли я руководить командой и могу ли я создавать органик без платной рекламы. проект получился и окупился, хотя я на это даже не рассчитывал. А теперь баном вы избавляете меня от необходимости его поддерживать.


Самое смешное что его продолжают покупать ))

 
Срок бана был выставлен по ошибке. Снял. Этот аккаунт удаляю.
 

Здравствуйте, участники форума! Помогите, пожалуйста, разобраться с ранжированием в Маркете.

Давно не публиковал новые продукты, а вчера выпустил и он в разделе "Новые" оказался почти в самом низу.

Пытался самостоятельно найти причину и вспомнить старые рекомендации:

  1. Сначала сделал подробное описание в карточке товара, но также вынес две объемные инструкции в блог и оставил в описании на них ссылки (помнится, раньше такой совет давали).

  2. Потом заметил, что сейчас лимит символов в описании очень большой. Перенес часть текста обратно, стараясь его хорошо оформить.

  3. Затем посмотрел на другие продукты в топе "Новых" (те которые на первых позициях) - у многих описание состоит всего из нескольких строк (например сейчас на первой позиции в "Новых" индикатор с описанием в 11 строк). Я подумал, что мое, возможно, слишком большое, и сократил его, упростив форматирование и удалив ссылки.

Но продукт всё равно остается внизу списка.

Подскажите, пожалуйста:

  • Как сейчас правильно оформлять продукты? Нужно ли всю информацию давать исключительно в описании товара, или всё же допустимы ссылки на развернутые посты в блоге?

  • Влияет ли объем и оформление описания на позицию в разделе "Новые"?

  • Что я делаю не так?

 
Возможно, новые идут по дате создания, а не по дате публикации. Но это не точно. 
 
Aleksei Stepanenko #:
Возможно, новые идут по дате создания, а не по дате публикации. Но это не точно. 

Вряд ли. Явно накосячил где-то, хочется понять где конкретно, чтобы такого не повторять и в тоже время не ухудшать описание продукта. 

