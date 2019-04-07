Тиковая история MQL5, не все значения структуры MqlTick имеют данные.... - страница 2

Новый комментарий
 
Anatolii Zainchkovskii:

это пример на биржевом символе, не на валютной паре.

Хорошо, как корректно подсчитать тиковые объемы на валютной паре?

 

Вообще возможно, как то связать тиковый объем с тиковой котировкой ????

В Терминале посмотрел тиковые данные по символу, выглядит это все как странно, по некоторым инструментам брокер как бы дает реальные объемы, индикатор объема их показывает, но в тиковых данных они присутствуют вариантно и не постоянно.


 

Смотрю скриншоты из этой ветки  , на валютных парах тиковый объем присутствует, правда скрины от 2017 года, может что-то изменилось с тех пор?

А это то что у меня сейчас.


Характеристики терминала:

2019.04.07 01:43:52.898 Terminal AMP Global (USA) MT5 Exchange-Traded Futures Only x64 build 2007 started (AMP Global Clearing LLC)



  
struct MqlTick 
  { 
   datetime     time;          // Время последнего обновления цен 
   double       bid;           // Текущая цена Bid 
   double       ask;           // Текущая цена Ask 
   double       last;          // Текущая цена последней сделки (Last) 
   ulong        volume;        // Объем для текущей цены Last 
   long         time_msc;      // Время последнего обновления цен в миллисекундах 
   uint         flags;         // Флаги тиков 
   double       volume_real;   // Объем для текущей цены Last c повышенной точностью 
  };

Еще раз внимательно читайте. И то и то объем тика (количество проторгованных контрактов), просто volume_real имеет тип double и может передать дробные объемы, а volume - только целое значение.

 
Vladimir Simakov:

Еще раз внимательно читайте. И то и то объем тика (количество проторгованных контрактов), просто volume_real имеет тип double и может передать дробные объемы, а volume - только целое значение.

Вы... Это к чему вообще?

Еще раз, на текущий момент меня интересует только эта переменная -> (ulong volume;// Объем для текущей цены Last), значение которой мне не удается получить с помощью функций CopyTicks иCopyTicksRange, что-то можете по этому поводу добавить?

Прикрепляю пример, на сколько понимаю, его когда то написал модератор этого раздела. Был бы признателен, тем кто уже прошел через все это и объяснил в чем проблема(брокер,метатрейд)
Файлы:
CopyTicksInd.mq5  6 kb
 
Farkhat Guzairov:

Вы... Это к чему вообще?

Еще раз, на текущий момент меня интересует только эта переменная -> (ulong volume;// Объем для текущей цены Last), значение которой мне не удается получить с помощью функций CopyTicks иCopyTicksRange, что-то можете по этому поводу добавить?

Прикрепляю пример, на сколько понимаю, его когда то написал модератор этого раздела. Был бы признателен, тем кто уже прошел через все это и объяснил в чем проблема(брокер,метатрейд)

MqlTick.volume - это количество контрактов (лотов), в сделке, по которой пришел тик, это не тиковый объем, а реальный

 
Vladimir Simakov:

MqlTick.volume - это количество контрактов (лотов), в сделке, по которой пришел тик, это не тиковый объем, а реальный

Ясно. Значит связать тиковые котировки с тиковыми объемами нельзя.

Спасибо за разъяснение.

12
Новый комментарий