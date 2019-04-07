Тиковая история MQL5, не все значения структуры MqlTick имеют данные.... - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
это пример на биржевом символе, не на валютной паре.
Хорошо, как корректно подсчитать тиковые объемы на валютной паре?
Вообще возможно, как то связать тиковый объем с тиковой котировкой ????
В Терминале посмотрел тиковые данные по символу, выглядит это все как странно, по некоторым инструментам брокер как бы дает реальные объемы, индикатор объема их показывает, но в тиковых данных они присутствуют вариантно и не постоянно.
Смотрю скриншоты из этой ветки , на валютных парах тиковый объем присутствует, правда скрины от 2017 года, может что-то изменилось с тех пор?
А это то что у меня сейчас.
Характеристики терминала:
2019.04.07 01:43:52.898 Terminal AMP Global (USA) MT5 Exchange-Traded Futures Only x64 build 2007 started (AMP Global Clearing LLC)
Еще раз внимательно читайте. И то и то объем тика (количество проторгованных контрактов), просто volume_real имеет тип double и может передать дробные объемы, а volume - только целое значение.
Еще раз внимательно читайте. И то и то объем тика (количество проторгованных контрактов), просто volume_real имеет тип double и может передать дробные объемы, а volume - только целое значение.
Вы... Это к чему вообще?
Еще раз, на текущий момент меня интересует только эта переменная -> (ulong volume;// Объем для текущей цены Last), значение которой мне не удается получить с помощью функций CopyTicks иCopyTicksRange, что-то можете по этому поводу добавить?Прикрепляю пример, на сколько понимаю, его когда то написал модератор этого раздела. Был бы признателен, тем кто уже прошел через все это и объяснил в чем проблема(брокер,метатрейд)
Вы... Это к чему вообще?
Еще раз, на текущий момент меня интересует только эта переменная -> (ulong volume;// Объем для текущей цены Last), значение которой мне не удается получить с помощью функций CopyTicks иCopyTicksRange, что-то можете по этому поводу добавить?Прикрепляю пример, на сколько понимаю, его когда то написал модератор этого раздела. Был бы признателен, тем кто уже прошел через все это и объяснил в чем проблема(брокер,метатрейд)
MqlTick.volume - это количество контрактов (лотов), в сделке, по которой пришел тик, это не тиковый объем, а реальный
MqlTick.volume - это количество контрактов (лотов), в сделке, по которой пришел тик, это не тиковый объем, а реальный
Ясно. Значит связать тиковые котировки с тиковыми объемами нельзя.
Спасибо за разъяснение.