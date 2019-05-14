продаётся ли где-нибудь искуственный интеллект для создания советников?
Pavel Malyshko:Смотрите тему про машинное обучение.
здравствуйте!интересно как всё это устроено,а именно советники с искусственным интеллектом ..
каким образом проводится самообучение,насколько выражен охват всевозможных факторов рынка,который может учитывать такой EA ..
по любому есть знатоки на эту тему.для поиска в интернете тема очень не простая,поэтому спрашиваю здесь)
Подходы разные, с разной степенью безумности).
Сбер у же наторговал со своим ИИ на -2 лярда
Alexey Volchanskiy:Я часто от айтишников слышал, что большая компания может сделать все, что ей надо. И пытался объяснить, что трейдинг это не та область, где ты просто нанимаешь умных людей и они тебе строят машину для печатанья денег. Не понимают они этого) вот и результат.
Alexey Volchanskiy:Может им надо "помочь"?
Не собирайте сплетни. Эти 2 лярда осели у кого-то. А сказали это иск. интеллект в карты проиграл
Pavel Malyshko:Искусственный интеллект продаваться не может, так как это личность. Продаваться может хитро-алгоритмизированная кукла. Но, применительно к трейдингу, таких не видел.
Хороший вопрос. Где бы прикупить мозгов немного))
на самом деле есть сайт русского разработчика..если здесь можно кидать ссылки и модератор разрешит я скину...чтобы вы посмотрели...если модератор не разрешит,то не буду).
