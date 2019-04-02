По мотивам системного индикатора... - страница 2
Вот мой вывод коэффициенов:
k1*c1 + k2*c2 = c0;
k1*c2 + k2*c3 = c1;
k1 = (c0 - k2*c2)/с1; // поделил на c1
k1 = (c1 - k2*c3)/c2; // поделил на с2
k1 = c0/c1 - k2*c2/с1; // убрал скобки
k1 = c1/c2 - k2*c3/c2;
c0/c1 - k2*c2/с1 = c1/c2 - k2*c3/c2; // приравнял первое уравнение ко второму
c0/c1 - c1/c2 = k2*c2/с1 - k2*c3/c2; // члены с k2 перенс вправо, остальные влево
c0/c1 - c1/c2 = k2 * (c2/с1 - c3/c2); // вынес k2 за скобку
k2= (c0/c1 - c1/c2) / (c2/с1 - c3/c2); // выразил k2
Агалогично с k1.
Что не так? Проврека показывает правильнось коэффициентов.
верно
.
Значит вот мой вариант с возможностью менять размер матрицы. Параметры по умолчанию соответствуют версии test_k2_2.mq4 и результат идентичен, что означает наличие некоторой вероятности отсутствия ошибок.
Параметры:
SystemN - размер системы уравнений;
SmPeriod - период усреднения коэффициентов;
CountBars - количество обсчитываемых баров. 0 все бары. Если SystemN не слишком большой, можно все бары обсчитывать;
FinalSmPeriod - период сглаживания линии прогноза. Добавил еще одну линии - сглаженную.
Что бы этот индикатор заработал, нужна библиотека для работы с матрицами, она здесь. Скачиваем ее (один файл) и кладем в MQL4/Include.
---
За одно привет противникам ООП. Подключил билиотеку и вылезла куча предeпреждений по именам, пришлось менять имена некотрым переменным. Было бы сдлелано в виде класса, не было бы таких проблем.
---
Библиотека давно была написана, с #property strict вываливется куча предупреждений, пришлось в индикаторе убрать #property strict.
===
Чем больше размер матрицы, тем чаще линию прогноза мотает туда-сюда. На изображении нижде размер матрицы 4x4:
Примечательно, что, интенсивность и размах "мотаний" предшествует развороту цены или происходят в момент ее разворота, намного опережая Машку.
не больше половины раз,
Юсуф, вам уже давно надо взять за правило - если все красиво, значит что-то не так, нужно проверитьсколько еще нянчиться с вами тут