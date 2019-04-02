По мотивам системного индикатора... - страница 2

Новый комментарий
 

Вот мой вывод коэффициенов:

k1*c1 + k2*c2 = c0;
k1*c2 + k2*c3 = c1;

k1 = (c0 - k2*c2)/с1; // поделил на c1
k1 = (c1 - k2*c3)/c2; // поделил на с2

k1 = c0/c1 - k2*c2/с1; // убрал скобки
k1 = c1/c2 - k2*c3/c2;

c0/c1 - k2*c2/с1 = c1/c2 - k2*c3/c2; // приравнял первое уравнение ко второму

c0/c1 - c1/c2  = k2*c2/с1 - k2*c3/c2; // члены с k2 перенс вправо, остальные влево

c0/c1 - c1/c2  = k2 * (c2/с1 - c3/c2); // вынес k2 за скобку

k2= (c0/c1 - c1/c2) / (c2/с1 - c3/c2); // выразил k2

Агалогично с k1.

Что не так? Проврека показывает правильнось коэффициентов. 


[Удален]  

верно

 

.

 
Решение СЛАУ-4      по формулам  https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3#comment_2520504  Заменил неверный файл в аттаче. Теперь, все правильно.
Назовите 4 фактора, от которых, на Ваш взгляд, зависит цена
Назовите 4 фактора, от которых, на Ваш взгляд, зависит цена
  • 2016.05.24
  • www.mql5.com
Уважаемые форумчане, назовите, пожалуйста, 4 фактора, от которых на Ваш взгляд, зависит уровень цены...
Файлы:
02_04_19_q.zip  28 kb
 

Значит вот мой вариант с возможностью менять размер матрицы. Параметры по умолчанию соответствуют версии test_k2_2.mq4 и результат идентичен, что означает наличие некоторой вероятности отсутствия ошибок. 

Параметры:

SystemN - размер системы уравнений;

SmPeriod - период усреднения коэффициентов;

CountBars - количество обсчитываемых баров. 0 все бары. Если SystemN не слишком большой, можно все бары обсчитывать;

FinalSmPeriod - период сглаживания линии прогноза. Добавил еще одну линии - сглаженную.

Что бы этот индикатор заработал, нужна библиотека для работы с матрицами, она здесь. Скачиваем ее (один файл) и кладем в MQL4/Include.

---

За одно привет противникам ООП. Подключил билиотеку и вылезла куча предeпреждений по именам, пришлось менять имена некотрым переменным. Было бы сдлелано в виде класса, не было бы таких проблем.

---

Библиотека давно была написана, с #property strict вываливется куча предупреждений, пришлось в индикаторе убрать #property strict.

===

Чем больше размер матрицы, тем чаще линию прогноза мотает туда-сюда. На изображении нижде размер матрицы 4x4:

3

Файлы:
test_k2_3.mq4  8 kb
 
Dmitry Fedoseev:

Чем больше размер матрицы, тем чаще линию прогноза мотает туда-сюда. На изображении ниже размер матрицы 4x4:


Примечательно, что, интенсивность и размах "мотаний" предшествует развороту цены или происходят в момент ее разворота, намного опережая Машку.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Примечательно, что, интенсивность и размах "мотаний" предшествует развороту цены или происходят в момент ее разворота, намного опережая Машку.

не больше половины раз,

Юсуф, вам уже давно надо взять за правило - если все красиво, значит что-то не так, нужно проверить

сколько еще нянчиться с вами тут
12
Новый комментарий