Сигнал начала коррекции тренда

Добрый день, подскажите пожалуйста, кто знает хороший сигнал начала корреции тренда, который можно будет вставить в эксперт для частичной фиксации прибыли

Тренд на небольших таймфреймах, в интрадей торговле

 
Alexey Malinovskiy:

Дивергенция (MACD, Стохастик, Awesome oscillator)

 
Alexey Malinovskiy:

Пересечение ценой короткой МА.

 
Линию поддержки ставите, как её пробьёт, так можно считать, что тренд поменял направление
 
Спасибо, потестирую
 
Vasiliy Kolesov:

Пересечение ценой короткой МА.

Это не опережающий, а запаздывающий сигнал, к тому же во флете он вообще ложный. 

 
Про стандартные индикаторы - согласен, можно и без дивергенции.
Вот на этой странице есть один индикатор из КодаБазы, и там разбор рыночных состояний https://www.mql5.com/en/forum/9950/page76 (коррекция там - correction и correction in a bear market).

По аналогии можно использовать и MACD и так далее.

Ведь фиксируют же в тех анализе начало коррекции, и фиксируют уровень (или как там будет показывать какой-то индикатор) в случае, если коррекция скоро начнется. Значит - и в торговле можно.
 
А как в MACD тогда правильно период определить, часто бывают ложные пересечения
 
Alexey Malinovskiy:
А как в MACD тогда правильно период определить, часто бывают ложные пересечения

На нем еще уровни не мешает добавить

Тогда меньше ложных ловить будете.

 
Alexey Malinovskiy:
А как в MACD тогда правильно период определить, часто бывают ложные пересечения

Ложные всегда бывают.
Но по MACD у меня нет ветки. По Stochastic - есть (эта, там даже советник есть).

----------------

То есть, вы приаттачте индикатор к графику, определите первичный тренд, в главном окне - приаттачте Moving Average индикатор как SMA ... например, 55 SMA, или 100 SMA, вообще стандарт в тех анализе - 200 SMA (на высоких таймфреймах). То есть - выше 200 SMA это зона восходящего тренда, а ниже - нисходящего.

А вторичный тренд (коррекция внутри восходящего тренда, или ралли внутри нисходящего тренда - то есть как раз то, о чем вы спрашиваете) - определяете по MACD или Stochastic (или по чему угодно кроме гистограммы).

С этого очень давно начинал я сам. А так как эта тема вечная, то заниматься этим можно всю жизнь :) (находя разные простые сочетания определений коррекции).

----------------

Кстати, очень давно был известный советник - DayTrading EA. Одна версия как раз и работала по коррекции, другая -по тренду.
Это было для МТ3. Потом советника переписали и улучшили (для МТ4).
Сейчас в КодаБазе есть пару советников с таким названием (поищите тут). Посмотрите в коде - если советник использует Моментум индикатор (а те два - использовали Моментум как основной индикатор) - посмотрите - по корекции работает советник, или по тренду.
И возмите его за основу.

 
Спасибо!
