Сигнал начала коррекции тренда
Добрый день, подскажите пожалуйста, кто знает хороший сигнал начала корреции тренда, который можно будет вставить в эксперт для частичной фиксации прибыли
Тренд на небольших таймфреймах, в интрадей торговле
Дивергенция (MACD, Стохастик, Awesome oscillator)
Добрый день, подскажите пожалуйста, кто знает хороший сигнал начала корреции тренда, который можно будет вставить в эксперт для частичной фиксации прибыли
Тренд на небольших таймфреймах, в интрадей торговле
Пересечение ценой короткой МА.
Пересечение ценой короткой МА.
Это не опережающий, а запаздывающий сигнал, к тому же во флете он вообще ложный.
Вот на этой странице есть один индикатор из КодаБазы, и там разбор рыночных состояний https://www.mql5.com/en/forum/9950/page76 (коррекция там - correction и correction in a bear market).
По аналогии можно использовать и MACD и так далее.
Ведь фиксируют же в тех анализе начало коррекции, и фиксируют уровень (или как там будет показывать какой-то индикатор) в случае, если коррекция скоро начнется. Значит - и в торговле можно.
А как в MACD тогда правильно период определить, часто бывают ложные пересечения
На нем еще уровни не мешает добавить
Тогда меньше ложных ловить будете.
А как в MACD тогда правильно период определить, часто бывают ложные пересечения
Ложные всегда бывают.
Но по MACD у меня нет ветки. По Stochastic - есть (эта, там даже советник есть).
----------------
То есть, вы приаттачте индикатор к графику, определите первичный тренд, в главном окне - приаттачте Moving Average индикатор как SMA ... например, 55 SMA, или 100 SMA, вообще стандарт в тех анализе - 200 SMA (на высоких таймфреймах). То есть - выше 200 SMA это зона восходящего тренда, а ниже - нисходящего.
А вторичный тренд (коррекция внутри восходящего тренда, или ралли внутри нисходящего тренда - то есть как раз то, о чем вы спрашиваете) - определяете по MACD или Stochastic (или по чему угодно кроме гистограммы).
С этого очень давно начинал я сам. А так как эта тема вечная, то заниматься этим можно всю жизнь :) (находя разные простые сочетания определений коррекции).
----------------
Кстати, очень давно был известный советник - DayTrading EA. Одна версия как раз и работала по коррекции, другая -по тренду.
Это было для МТ3. Потом советника переписали и улучшили (для МТ4).
Сейчас в КодаБазе есть пару советников с таким названием (поищите тут). Посмотрите в коде - если советник использует Моментум индикатор (а те два - использовали Моментум как основной индикатор) - посмотрите - по корекции работает советник, или по тренду.
И возмите его за основу.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день, подскажите пожалуйста, кто знает хороший сигнал начала корреции тренда, который можно будет вставить в эксперт для частичной фиксации прибыли
Тренд на небольших таймфреймах, в интрадей торговле