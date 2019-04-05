Для администрации. Проблема на сайте - смешались данные, нарушена сортировка

Раздел "Эксперты" (для МТ4), вкладка "Новые" смешались эксперты+индикаторы+утилиты.

Кроме того, нарушена сортировка по датам.


В разделе "Индикаторы" - тот же набор данных.


Для МТ5 та же проблема.

Проблема сортировки

 

кто-то размахнул плюсомётом :-)

 
А что это такое?
 
в старо-давние времена, это типа бана.. админ ставит участнику ПЛЮС во всяких запретах и тот вылетает.

плсюсомёт - инструмент при помощи которого можно лишать прав.



 
Понятно. Спасибо за ликбез.

Здесь проблема, скорее всего, намного проще - когда что-то правили на сайте, то нечаянно отключили условия выборки из базы данных. Поэтому информация отображается так, как она попала в таблицу базы данных. Включат забытое условие, и всё будет ОК.

 
Плюсомёт это не просто инструмент-метод, но то


ЧТО ЧЕМ ПОЛЬЗУЮТСЯ невозбранно и безцельно

то есть инструмент некоторой власти, который используются для подтверждения собственного эго нажавшего на гашетку

 
Всё немножко не так.

Человек, обладающий плюсомётом, в принципе не мог забанить плюсуемого. Плюсуемый (если это не пойнт) мог подать комплейн на отмену плюса.

 
Здравствуйте!

Проблема будет решена в ближайшее время.

 
Подниму тему, чтобы напомнить. Кажется, о проблеме забыли.

 
+++
 

Уже видны некоторые результаты работы!
Выборка экспертов на вкладке "Новые" выполняется корректно, из неё отсеяны индикаторы и утилиты.
Осталось совсем немного - сделать сортировку по дате в обратном порядке.

Обычно для этого используется SQL-запрос следующего вида:
"ORDER BY ПолеТаблицы DESC"
Здесь "DESC" означает выполнить сортировку в обратном порядке.

Если что, пусть web-мастер MQ не стесняется и выкладывает сюда свои проблемы.
Здесь много квалифицированных и добрых пользователей, которым небезразлична судьба сайта.
Обязательно поможем!

Есть результаны! Но ещё не совсем корректные.

