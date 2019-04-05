Для администрации. Проблема на сайте - смешались данные, нарушена сортировка
кто-то размахнул плюсомётом :-)
кто-то размахнул плюсомётом :-)
А что это такое?
в старо-давние времена, это типа бана.. админ ставит участнику ПЛЮС во всяких запретах и тот вылетает.
плсюсомёт - инструмент при помощи которого можно лишать прав.
в старо-давние времена, это типа бана.. админ ставит учасатнику ПЛЮС во всяких запретах и тот вылетает.
плсюсомёт - инструмент при помощи которого можно лишать прав.
Понятно. Спасибо за ликбез.
Здесь проблема, скорее всего, намного проще - когда что-то правили на сайте, то нечаянно отключили условия выборки из базы данных. Поэтому информация отображается так, как она попала в таблицу базы данных. Включат забытое условие, и всё будет ОК.
Понятно. Спасибо за ликбез.
Здесь проблема, скорее всего, намного проще - когда что-то правили на сайте, то нечаянно отключили условия выборки из базы данных. Поэтому информация отображается так, как она попала в таблицу базы данных. Включат забытое условие, и всё будет ОК.
Плюсомёт это не просто инструмент-метод, но то
ЧТО ЧЕМ ПОЛЬЗУЮТСЯ невозбранно и безцельно
то есть инструмент некоторой власти, который используются для подтверждения собственного эго нажавшего на гашетку
Плюсомёт это не просто инструмент-метод, но то
ЧТО ЧЕМ ПОЛЬЗУЮТСЯ невозбранно и безцельно
то есть инструмент некоторой власти, который используются для подтверждения собственного эго нажавшего на гашетку
Всё немножко не так.
Человек, обладающий плюсомётом, в принципе не мог забанить плюсуемого. Плюсуемый (если это не пойнт) мог подать комплейн на отмену плюса.
Раздел "Эксперты" (для МТ4), вкладка "Новые" смешались эксперты+индикаторы+утилиты.
В разделе "Индикаторы" - тот же набор данных.
Для МТ5 та же проблема.
Здравствуйте!
Проблема будет решена в ближайшее время.
Здравствуйте!
Проблема будет решена в ближайшее время.
Подниму тему, чтобы напомнить. Кажется, о проблеме забыли.
Всё немножко не так.
Человек, обладающий плюсомётом, в принципе не мог забанить плюсуемого. Плюсуемый (если это не пойнт) мог подать комплейн на отмену плюса.
Уже видны некоторые результаты работы!
Выборка экспертов на вкладке "Новые" выполняется корректно, из неё отсеяны индикаторы и утилиты.
Осталось совсем немного - сделать сортировку по дате в обратном порядке.
Обычно для этого используется SQL-запрос следующего вида:
"ORDER BY ПолеТаблицы DESC"
Здесь "DESC" означает выполнить сортировку в обратном порядке.
Если что, пусть web-мастер MQ не стесняется и выкладывает сюда свои проблемы.
Здесь много квалифицированных и добрых пользователей, которым небезразлична судьба сайта.
Обязательно поможем!
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Раздел "Эксперты" (для МТ4), вкладка "Новые" смешались эксперты+индикаторы+утилиты.
Кроме того, нарушена сортировка по датам.
В разделе "Индикаторы" - тот же набор данных.
Для МТ5 та же проблема.