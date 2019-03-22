MT5, version: 5.00 build 2009, unable to connect to the network
MT5, версия: 5.00 build 2009, не удалось подключиться к сети, также обнаружил, что другие языки имеют эту проблему, но никто не может ее решить, Windows 10 Professional
Кто может мне помочь?
Проверьте открытие счёта на сервере MetaQuotes-Demo.
检查MetaQuotes-Demo服务器上的帐户开放。
Проверьте мое последнее изображение, к нему нельзя получить доступ, я попытался закрыть брандмауэр Windows, установить DEP, не удалось решить, https://www.mql5.com/ru/forum/7516 также столкнулся с той же проблемой, я также Протестировано с инструментами, никакое другое программное обеспечение не конфликтует с MT5.
- 2012.08.18
- www.mql5.com
Проверьте мое последнее изображение, к нему нельзя получить доступ, я попытался закрыть брандмауэр Windows, установить DEP, не удалось решить, https://www.mql5.com/ru/forum/7516 также столкнулся с той же проблемой, я также Протестировано с инструментами, никакое другое программное обеспечение не конфликтует с MT5.
Вы пытались открыть счёт на сервере MetaQuotes-Demo?
MR 2 21：14：31.704 完成网络连接或联系经纪人支持服务的网络服务 - 完成[0]
Три шага.
Шаг 1: Очистить все серверы
Шаг 2: ввести в строку поиска "MetaQuotes-Demo"
Шаг 3: Выбрать сервер (работает какой-то один)
Три шага.
Шаг 1: Очистить все серверы
Шаг 2: ввести в строку поиска "MetaQuotes-Demo"
Шаг 3: Выбрать сервер (работает какой-то один)
Да, но это не может быть сделано, вот информация журнала:
RO 0 21:12:39.885 Terminal update C:\Users\Myfxlogs\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5 folder started
KQ 0 21:12:41.525 Terminal update C:\Users\Myfxlogs\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5 folder finished
DN 0 21:12:41.612 Terminal MetaTrader 5 x64 build 2007 started (MetaQuotes Software Corp.)
DJ 0 21:12:41.612 Terminal Windows 10 (build 16299) x64, IE 11, UAC, Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz, Memory: 5049 / 8076 Mb, Disk: 71 / 111 Gb, GMT+8
PR 0 21:12:41.612 Terminal C:\Users\Myfxlogs\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
LL 0 21:12:41.613 Compiler full recompilation has been started
RF 0 21:13:42.656 Compiler full recompilation has been finished: 85 file(s) compiled
MR 2 21:14:31.704 Network failed to open an account, check internet connection or contact broker support service - Done [0]
Да, но это не может быть сделано, вот информация журнала:
RO 0 21:12:39.885 Terminal update C:\Users\Myfxlogs\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5 folder started
KQ 0 21:12:41.525 Terminal update C:\Users\Myfxlogs\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5 folder finished
DN 0 21:12:41.612 Terminal MetaTrader 5 x64 build 2007 started (MetaQuotes Software Corp.)
DJ 0 21:12:41.612 Terminal Windows 10 (build 16299) x64, IE 11, UAC, Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz, Memory: 5049 / 8076 Mb, Disk: 71 / 111 Gb, GMT+8
PR 0 21:12:41.612 Terminal C:\Users\Myfxlogs\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
LL 0 21:12:41.613 Compiler full recompilation has been started
RF 0 21:13:42.656 Compiler full recompilation has been finished: 85 file(s) compiled
MR 2 21:14:31.704 Network failed to open an account, check internet connection or contact broker support service - Done [0]
Вы точно удалили все серверы (Шаг 1)?
Вы точно на шаге три увидели ДВА сервера?
Вы точно на Шаг 3 пытались подключится к ОБОИМ серверам?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
MT5, версия: 5.00 build 2009, не удалось подключиться к сети, также обнаружил, что другие языки имеют эту проблему, но никто не может ее решить, Windows 10 Professional
Кто может мне помочь?