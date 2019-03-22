MT5, version: 5.00 build 2009, unable to connect to the network

MT5, версия: 5.00 build 2009, не удалось подключиться к сети, также обнаружил, что другие языки имеют эту проблему, но никто не может ее решить, Windows 10 Professional

Кто может мне помочь?

 
С моей сетью проблем нет, доступ к МТ4 нормальный.
 
Проверьте открытие счёта на сервере MetaQuotes-Demo.

 
Проверьте мое последнее изображение, к нему нельзя получить доступ, я попытался закрыть брандмауэр Windows, установить DEP, не удалось решить, https://www.mql5.com/ru/forum/7516 также столкнулся с той же проблемой, я также Протестировано с инструментами, никакое другое программное обеспечение не конфликтует с MT5.

can not access mt5 demo server
can not access mt5 demo server
  • 2012.08.18
  • www.mql5.com
Since august 16th MT5 can not connect MetaQuotes-Demo any more. I thought maybe the access is banned by some firewall (I am in China...
 
Вы пытались открыть счёт на сервере MetaQuotes-Demo?

 
Vladimir Karputov :

Вы пытались открыть счёт  на сервере MetaQuotes-Demo?

Да.

1

 
При необходимости я могу предоставить удаленный доступ к своему компьютеру, чтобы выяснить конкретные причины. Я обнаружил, что не только столкнулся с такой проблемой, но наконец решил ее, переустановив Windows.
 
@MetaQuotes支持
 

Vladimir Karputov :

Да, но это не может быть сделано, вот информация журнала:

RO 0 21:12:39.885 Terminal update C:\Users\Myfxlogs\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5 folder started

KQ 0 21:12:41.525 Terminal update C:\Users\Myfxlogs\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5 folder finished

DN 0 21:12:41.612 Terminal MetaTrader 5 x64 build 2007 started (MetaQuotes Software Corp.)

DJ 0 21:12:41.612 Terminal Windows 10 (build 16299) x64, IE 11, UAC, Intel Core i5-7500  @ 3.40GHz, Memory: 5049 / 8076 Mb, Disk: 71 / 111 Gb, GMT+8

PR 0 21:12:41.612 Terminal C:\Users\Myfxlogs\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

LL 0 21:12:41.613 Compiler full recompilation has been started

RF 0 21:13:42.656 Compiler full recompilation has been finished:  85 file(s) compiled

MR 2 21:14:31.704 Network failed to open an account, check internet connection or contact broker support service - Done [0]


 
Вы точно удалили все серверы (Шаг 1)?

Вы точно на шаге три увидели ДВА сервера?

Вы точно на Шаг 3 пытались подключится к ОБОИМ серверам?

